Choque y vuelco de una camioneta en Retiro dejó un herido
El hecho ocurrió en Basavilbaso y Juncal. Por el accidente hay corte total en la zona.
Un fuerte choque ocurrió este martes en el barrio porteño de Retiro, en donde una camioneta impactó con un bolardo y volcó. El conductor quedó herido con politraumatismos.
El hecho ocurrió en Basavilbaso y Juncal. Según informó C5N, el conductor de la camioneta no vio el bolardo que dividen la zona peatonal con la calle, perdió el control y terminó cayendo al asfalto de costado.
Por el accidente el tránsito esta totalmente cortado sobre Basavilbaso. Mientras que, el hombre herido fue trasladado al Hospital Rivadavia.
Un choque y vuelvo en avenida General Paz dejó dos heridos
Un choque entre dos vehículos en Avenida General Paz sentido a provincia, a la altura de Lope de Vega, provocó el vuelco de uno de los autos y la posterior derivación de dos personas al Hospital Vélez Sarsfield por politraumatismos. El siniestro se produjo en el ramal colectora, cerca de la salida a Zapiola, en dirección hacia el Riachuelo.
El Ministerio de Seguridad porteño confirmó que los vehículos implicados fueron un Renault Fluence y un Chevrolet modelo Celta, ambos con un único conductor.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el impacto generó daños de consideración sobre los vehículos y fragmentos de vidrio del parabrisas quedaron esparcidos en la cinta asfáltica. Personal de Bomberos de la Ciudad –Estación 10– trabajó para restablecer la posición del Chevrolet Celta, que finalmente volcó, mientras agentes de la Policía de la Ciudad aseguraron el perímetro para permitir las tareas de socorro.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a dos hombres, de 22 y 35 años, con diagnósticos de politraumatismos. Ambos pacientes quedaron bajo observación en la guardia del Hospital Vélez Sarsfield. Y confirmó que no hubo víctimas fatales.
El accidente alteró la circulación en la zona de la colectora y requirió desvíos temporales hasta concluir las labores de remoción de los restos y aseguramiento del lugar.
Durante la intervención oficial, los bomberos realizaron maniobras para inmovilizar el vehículo accidentado y desbloquear el flujo vehicular. Se desconoce hasta el momento la causa precisa del choque, y se aguardan los peritajes de rigor para determinar la mecánica del siniestro.
