Violencia en Berisso: le chocó el auto, discutieron y lo arrastró arriba del capot

Chocó un auto estacionado discutió con el dueño y lo arrastró arriba del capot

De un momento a otro, el conductor del BMW aceleró con fuerza y el taxista quedó colgado del capot. La víctima relató luego al portal 0221 que tuvo que aferrarse de los limpiaparabrisas para no caer mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por la cuadra.

El dramático y desesperante trayecto se extendió por unos 100 metros, hasta que el BMW frenó de golpe en una esquina. El taxista salió despedido y cayó sobre asfalto. Según relató la víctima, tuvo miedo de ser atropellado por el conductor.

Tras el incidente, el conductor del BMW se dio a la fuga y continúa prófugo.

El taxista radicó la denuncia formal en la comisaría y el conductor responsable del choque es intensamente buscado por la Policía. La investigación sigue en curso.