Tragedia en Pehuajó: un hombre murió tras chocar contra un camión de gas propano
El fatal accidente ocurrió en la ruta 5. La víctima, de 57 años y oriunda de Pehujó, falleció en el acto.
Un hombre murió en un fatal accidente que tuvo como escenario nuevamente a la Ruta Nacional 5. La víctima, de 57 años y oriunda de Pehuajó, perdió la vida cuando la camioneta en la que viajaba chocó de frente con un camión que transportaba gas propano.
El hecho ocurrió ayer martes pasadas las 9.30 sobre el kilómetro 373 de la ruta nacional 6, donde una camioneta 4x4 y un camión cisterna que transportaba gas propano choraron de frente en ese tramo ubicado entre las localidades de Pehuajó y Francisco Madero.
La víctima, identificada como Sebastián Peña Cozzarin, era reconocido carnicero y comerciante de la localidad del interior de la provincia de Buenos Aires y perdió la vida en el acto. En tanto, el chofer del camión tuvo que ser asistido por un ataque de pánico, aunque resultó ileso físicamente.
Peña Cozzarin viajaba sin acompañantes en dirección a Madero, en tanto el camión, conducido por un chofer oriundo de Bahía Blanca, se dirigía en sentido contrario.
La brutalidad del choque se pudo observar en varias imágenes tomadas en el sitio del hecho por personal de Seguridad Vial Trenque Lauquen.
Luego del impacto, el camión quedó detenido sobre la banquina y con riesgo de vuelco, lo que representaba un riesgo debido a su carga de gas. Ante esta situación, y a la espera de la llegada de equipos especializados para removerlo, el tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido en ambas manos hasta pasadas las 18.
La causa del accidente es investigada por la UFI N° 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.
Conmoción en Pehuajó por la muerte del carnicero
Sebastián Alberto Peña Cozzarin, tenía 57 años y conducía la camioneta Nissan Frontier que chocó de frente contra el camión Scania. Su fallecimiento causó conmoción en la localidad de Pehuajó, donde era muy reconocido.
Peña Cozzarin, padre de dos hijas, era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre avenida San Martín al 200, e integraba la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó, además del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).
Desde la Cámara lo despidieron con profundo pesar: “Su calidez, su buena energía y su enorme corazón quedarán para siempre en el recuerdo de quienes compartimos cada día con él. Gracias, Seba, por tanto. Tu huella quedará para siempre con nosotros”, expresaron en redes sociales.
