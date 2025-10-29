Tragedia en Pehuajó: un hombre murió tras chocar contra un camión de gas propano

choque pehuajo (1)

Luego del impacto, el camión quedó detenido sobre la banquina y con riesgo de vuelco, lo que representaba un riesgo debido a su carga de gas. Ante esta situación, y a la espera de la llegada de equipos especializados para removerlo, el tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido en ambas manos hasta pasadas las 18.

La causa del accidente es investigada por la UFI N° 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Conmoción en Pehuajó por la muerte del carnicero

Sebastián Alberto Peña Cozzarin, tenía 57 años y conducía la camioneta Nissan Frontier que chocó de frente contra el camión Scania. Su fallecimiento causó conmoción en la localidad de Pehuajó, donde era muy reconocido.

Peña Cozzarin, padre de dos hijas, era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre avenida San Martín al 200, e integraba la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó, además del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

Desde la Cámara lo despidieron con profundo pesar: “Su calidez, su buena energía y su enorme corazón quedarán para siempre en el recuerdo de quienes compartimos cada día con él. Gracias, Seba, por tanto. Tu huella quedará para siempre con nosotros”, expresaron en redes sociales.

