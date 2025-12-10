Mapa en vivo de las lluvias del miércoles en la Ciudad y el Conurbano: alerta por tormentas fuertes y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en el AMBA por lluvias y posible caída de granizo.
La jornada de este miércoles 10 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense tendrá un cierre con posibles lluvias y tormentas fuertes, con ocasional caída de granizo, al punto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió por este motivo una alerta amarilla.
Las lluvias más fuertes en la zona del AMBA se esperan a partir de las 20 horas de este miércoles y las tormentas podrían continuar durante la madrugada de este jueves 11 de diciembre.
Alerta por lluvias y granizo en el AMBA
El organismo oficial informó que esta noche en la Capital Federal y sus alrededores se pueden producir tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las lluvias anunciadas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual, completa el informo del SMN.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
