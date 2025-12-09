Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 9 de diciembre

El jueves, del mismo modo, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 20 y 31 grados.

El viernes sería el día más caluroso de la semana, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre una mínima de 21 grados y una máxima de 33.