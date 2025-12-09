Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 9 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que regresen las lluvias este martes al AMBA. Cómo sigue el clima.
La mini semana arranca con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso de las lluvias, junto a un descenso de las temperaturas.
De acuerdo con el SMN, el martes 9 de diciembre marcaría el retorno de las lluvias al AMBA. El organismo prevé que la jornada arranque con cielo nublado en la madrugada, y que tenga chaparrones en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado.
Del mismo modo, la inestabilidad traería una baja en las temperaturas, que se posicionarían entre 20 grados de mínima y 23 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el organismo nacional, la mini semana transcurría con buenas condiciones, y nuevamente un ascenso de las temperaturas. En este marco, el miércoles tendría nuevamente estabilidad, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; con 19 grados de mínima y 28 de máxima.
El jueves, del mismo modo, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 20 y 31 grados.
El viernes sería el día más caluroso de la semana, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
