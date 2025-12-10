Preocupante alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó nuevas advertencias para la continuidad de la mini semana en varias zonas del país.
El mal clima continúa en varias zonas del país en el marco de la mini semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, rige este miércoles 10 de diciembre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas del centro, la costa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.
La advertencia del mismo nivel también afectaba a todo Mendoza menos la cordillera, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa, y el noroeste de Río Negro.
Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo
El informe del SMN para las zonas alcanzadas establece que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de un martes lluvioso, se prevé que la mini semana continúe con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nuevas precipitaciones y otro ascenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo, el miércoles volverían a registrarse lluvias en la Ciudad y el conurbano. El organismo indica que se espera una jornada con neblinas de madrugada y cielo parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 28 grados.
