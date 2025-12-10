Preocupante alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de un martes lluvioso, se prevé que la mini semana continúe con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nuevas precipitaciones y otro ascenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, según el organismo, el miércoles volverían a registrarse lluvias en la Ciudad y el conurbano. El organismo indica que se espera una jornada con neblinas de madrugada y cielo parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 28 grados.