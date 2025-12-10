Fuerte choque entre una moto y una camioneta en la General Paz dejó a un policía herido

Un accidente fatal ocurrido en la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta Seguí y Viale, dejó conmocionada a la provincia de Entre Ríos Una motocicleta de 110 cc y una Volkswagen Amarokquedaron involucradas en un choque que dejó como saldo el fallecimiento de dos jóvenes con residencia en Crespo.

Ocurrió cerca de las 21:15 del domingo 7 de diciembre, en el kilómetro 24,5 de la mencionada ruta. Ambas unidades, tanto la moto como la camioneta, circulaban en la misma dirección, con orientación de Viale a Seguí, cuando, por motivos que aún permanecen bajo investigación, la camioneta colisionó desde atrás a la motocicleta en la que viajaban Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

La primera información policial surgió de declaraciones del Segundo Jefe de Comisaría Seguí, Hernán Ortega, quien brindó detalles a Estación Plus Crespo. Señaló que tras la colisión se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía de Entre Ríos y miembros de los bomberos voluntarios de Seguí. Los trabajos de los equipos de emergencia incluyeron restricciones al tránsito en la zona, para facilitar las tareas de peritaje y recolección de evidencia.

El impacto provocó el fallecimiento en el acto de los dos ocupantes de la moto. La joven era oriunda de Crespo, mientras que el otro adolescente, también residente de esa ciudad, había nacido en Misiones, pero estaba radicando en Entre Ríos desde hacía un tiempo.

En cuanto al conductor de la Volkswagen Amarok, la policía determinó que se trata de un hombre de 42 años, domiciliado en Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Según indicó Elonce, fue identificado como A.B.

La Justicia dispuso su detención preventiva -domiciliaria, por 21 días-, a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio, incluidas extracciones de sangre y orina, cuyo objetivo será esclarecer las condiciones en las que conducía. La decisión fue tomada este martes por el juez Elvio Garzón, agregó Elonce.

Además, quedaron bajo secuestro judicial tanto la camioneta como la motocicleta, para ser sometidas a peritajes técnicos.