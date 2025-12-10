Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de diciembre
Se mantienen las condiciones inestables del clima en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de un martes lluvioso, se prevé que la mini semana continúe con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nuevas precipitaciones y otro ascenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo, el miércoles volverían a registrarse lluvias en la Ciudad y el conurbano. El organismo indica que se espera una jornada con neblinas de madrugada y cielo parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 28 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Desde el jueves sí comenzarían a mejorar las condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 19 y 31 grados.
El regreso del calor se acentuaría el viernes, con un cierre de semana que se espera con cielo algo nublado, una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que treparía a 34.
En cuanto al fin de semana, podría retornar el clima inestable en el AMBA. De todos modos, el sábado mantendría la tendencia, con cielo entre algo y parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 33 grados.
El domingo, en cambio, se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 25 grados.
