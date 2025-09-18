Más días de lluvias y primavera con tormentas en Buenos Aires: inesperado pronóstico del clima en el AMBA

La primera sorpresa del organismo oficial pasa por las lluvias que se anuncian para la jornada del viernes 19 de septiembre, con chaparrones y lluvias aisladas a partir de horas de la tarde.

image

Y las lluvias del viernes se extenderá en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires al sábado, con tormentas desde la mañana hasta la noche, algunas posiblemente fuertes, al punto que no se descarta que en las próximas horas el AMBA pase a estar bajo alerta amarilla este 20 de septiembre.

image

Y la sorpresa más inesperada del Servicio Meteorológico Nacional es que anuncia lluvias en la Ciudad y el Conurbano este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera. Los chaparrones serían, hasta ahora, solo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.