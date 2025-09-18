Más días de lluvias y primavera con tormentas en Buenos Aires: inesperado pronóstico del clima en el AMBA
Las lluvias vuelven a la Ciudad y el Gran Buenos Aires, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional: el informe del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sorprendió este jueves 18 de septiembre de 2025 al modificar sus previsiones de lluvias para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: hay malas noticias.
Este mismo jueves podrían producirse algunas precipitaciones aisladas en algunas zonas del AMBA pero lo peor del clima llegará durante la jornada del sábado 20 de septiembre.
Lluvias en el AMBA: el detalle del SMN
Para la jornada de hoy, jueves, podría haber chaparrones hasta el mediodía y por la tarde saldrá el sol en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que tendrá una temperatura máxima que superará los 22 grados.
La primera sorpresa del organismo oficial pasa por las lluvias que se anuncian para la jornada del viernes 19 de septiembre, con chaparrones y lluvias aisladas a partir de horas de la tarde.
Y las lluvias del viernes se extenderá en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires al sábado, con tormentas desde la mañana hasta la noche, algunas posiblemente fuertes, al punto que no se descarta que en las próximas horas el AMBA pase a estar bajo alerta amarilla este 20 de septiembre.
Y la sorpresa más inesperada del Servicio Meteorológico Nacional es que anuncia lluvias en la Ciudad y el Conurbano este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera. Los chaparrones serían, hasta ahora, solo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
