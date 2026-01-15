Mapa en vivo de las tormentas en el AMBA: a qué hora llueve hoy jueves

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en Buenos Aires

Se puede seguir el minuto a minuto de las lluvias y tormentas en el AMBA a través de la página Windy.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Los pronosticadores esperan que las condiciones mejoren a partir del viernes, con un cierre de semana que tendría cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con marcas térmicas de entre 18 y 28 grados.

Para el fin de semana regresarían las altas temperaturas, con un sábado que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 32.

En tanto, se espera un domingo con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que acá el termómetro rondaría entre 19 y 28 grados.

El alivio al calor extremo parece ser la tendencia de la próxima semana. El SMN pronostica un lunes con cielo algo nublado, 17 grados de mínima y 28 de máxima; y un martes con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.