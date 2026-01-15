Mapa en vivo de las tormentas en el AMBA: a qué hora llueve hoy jueves
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de lluvias y tormentas para este jueves en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene las probabilidades de lluvias y tormentas, mientras continúa el calor.
La vuelta de las precipitaciones se da en el marco de una semana que transita con buenas condiciones del clima pero mucho calor. Incluso se mantenía, en algunas localidades, la alerta amarilla por altas temperaturas extremas difundida por el organismo.
Sin embargo, el jueves sigue como la fecha del retorno del clima inestable: el pronóstico del SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde; con temperaturas de entre 23 y 33 grados.
El sitio especializado Meteored detalló que a las 15 horas llegarán las lluvias más débiles a la Ciudad y el conurbano, mientras que la tormenta sería entre las 18 y las 22 horas.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en Buenos Aires
Se puede seguir el minuto a minuto de las lluvias y tormentas en el AMBA a través de la página Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Los pronosticadores esperan que las condiciones mejoren a partir del viernes, con un cierre de semana que tendría cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con marcas térmicas de entre 18 y 28 grados.
Para el fin de semana regresarían las altas temperaturas, con un sábado que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 32.
En tanto, se espera un domingo con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que acá el termómetro rondaría entre 19 y 28 grados.
El alivio al calor extremo parece ser la tendencia de la próxima semana. El SMN pronostica un lunes con cielo algo nublado, 17 grados de mínima y 28 de máxima; y un martes con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario