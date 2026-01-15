Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 15 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con calor, mientras que podrían regresar las lluvias y tormentas al AMBA.
El calor se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras que el clima podría volverse inestable desde este jueves, con posibles lluvias y tormentas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
De esta manera, el jueves se prevé como una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde; con temperaturas de entre 23 y 33 grados.
Al mismo tiempo, el organismo mantenía una alerta por altas temperaturas extremas, en el marco de la continuidad de la ola de calor.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Los pronosticadores esperan que las condiciones mejoren a partir del viernes, con un cierre de semana que tendría cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con marcas térmicas de entre 18 y 28 grados.
Para el fin de semana regresarían las altas temperaturas, con un sábado que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 32.
En tanto, se espera un domingo con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que acá el termómetro rondaría entre 19 y 28 grados.
El alivio al calor extremo parece ser la tendencia de la próxima semana. El SMN pronostica un lunes con cielo algo nublado, 17 grados de mínima y 28 de máxima; y un martes con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.
