Cambió el pronóstico y las lluvias en Buenos Aires son inevitables: cuándo serán las tormentas más potentes

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA

El pronóstico afianzado del organismo nacional indica que el jueves es la fecha clave para el regreso de las lluvias a la Ciudad y el conurbano. Se espera una jornada con chaparrones en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con temperaturas todavía altas, de entre 22 y 30 grados.

smn El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas para este jueves en el AMBA.

El mal clima traería un leve y fugaz descenso térmico de cara a un viernes que tendría nuevamente buenas condiciones. El cierre de la semana sería con cielo ligeramente nublado, una mínima de 15 grados y una máxima de 28.

El sábado, en tanto, sería todavía con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; mientras que las temperaturas serán de entre 19 y 32 grados.

Se mantiene el buen clima para el cierre del fin de semana, por lo que el domingo tendría más nubes, con cielo mayormente nublado. El termómetro marcaría otro leve descenso, con 21 grados de mínima y 28 de máxima.