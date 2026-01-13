Cambió el pronóstico y las lluvias en Buenos Aires son inevitables: cuándo serán las tormentas más potentes
Luego de varios días con mucho calor, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un inminente regreso de las lluvias y tormentas al AMBA.
Mientras la ola de calor no da tregua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el buen clima parece tener los días contados ya que según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la fecha del regreso de las lluvias y tormentas está más que afianzada y sería antes del fin de semana.
La jornada del martes transcurrió con la misma tendencia que el inicio de la semana: nubosidad variable y mucho calor, con temperaturas de entre 23 y 32 grados, lejos de lo que había sido el descenso térmico del pasado finde.
Del mismo modo, el organismo prevé que el miércoles se presente con condiciones similares. La jornada tendría cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; con una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
Desde hace días que el SMN viene anticipando para el AMBA un regreso de las precipitaciones, algunas de las cuales serían fuertes.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
El pronóstico afianzado del organismo nacional indica que el jueves es la fecha clave para el regreso de las lluvias a la Ciudad y el conurbano. Se espera una jornada con chaparrones en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con temperaturas todavía altas, de entre 22 y 30 grados.
El mal clima traería un leve y fugaz descenso térmico de cara a un viernes que tendría nuevamente buenas condiciones. El cierre de la semana sería con cielo ligeramente nublado, una mínima de 15 grados y una máxima de 28.
El sábado, en tanto, sería todavía con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; mientras que las temperaturas serán de entre 19 y 32 grados.
Se mantiene el buen clima para el cierre del fin de semana, por lo que el domingo tendría más nubes, con cielo mayormente nublado. El termómetro marcaría otro leve descenso, con 21 grados de mínima y 28 de máxima.
