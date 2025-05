Mar del Plata: violento ataque a una mujer para robarle la camioneta

robo mar del plata

La víctima estaba por subirse a su camioneta Ford EcoSport cuando le cruzaron una Chevrolet Tracker de la que bajaron tres ladrones que la corrieron para quitarle las llaves, en medio de los gritos desesperados de la mujer.

Los asaltantes llegaron a abrir la puerta del lado del acompañante, pero comenzó a sonar la alarma del vehículo y huyeron.

La mujer se quedó en la vereda y volvió a subirse a la camioneta, pero a los pocos segundos regresaron los delincuentes y la víctima se bajó desesperada para entrar rápidamente a su casa junto a una familiar.

En el video del momento, captado por la cámara de seguridad de la vivienda, se escucha que la joven grita desesperadamente mientras es perseguida por los sujetos, que consiguieron empujarla y tirarla al piso. En la corrida, las llaves de su vehículo caen en la calle, por lo que uno de los ladrones la toma e intenta abrirlo, pero al sonar la alarma los tres delincuentes se suben a su vehículo y escapan mientras la joven pide ayuda.

En ese momento, con los ladrones huyendo, sale su madre a ver qué había ocurrido, pero apenas 20 segundos más tarde, mientras intentaba reponerse del horrible momento, los delincuentes regresan en contramano y uno de ellos se sube a su vehículo y se lo lleva.

“Quedé traumada. Por un segundo tu vida depende de ellos. No vi si estaban armados pero creo que sí, algo tenían, me pedían que no gritara y que no me moviera", contó la joven en diálogo con 0223, quien realizó la denuncia correspondiente y luego de publicar el robo de su auto en las redes sociales minutos después le empezaron a llegar mensajes de muchos números parecidos, con característica de otro país.

"Atendí porque pensé que era un llamado de una comisaría y me decían que tenían el auto", contó la víctima. "Nosotros lo recuperamos, le vamos a hacer la entrega pero no queremos problemas. Para que tomemos esto con calma necesito que borre esa publicación que has hecho, sigamos en esta llamada, solo en este chat, yo te entrego el auto mañana", dice uno de los mensajes que recibió a su celular.