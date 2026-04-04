Destrozos, inundaciones y cortes de luz en Escobar por el fuerte temporal que azotó al AMBA

Destrozos en Escobar

Además varios vecinos informaron que hubo muchos locales de la zona a los que se les estallaron las vidrieras por la fuerza del viento. Las ráfagas habrían alcanzado los 100 kilómetros por hora.

En un comunicado difundido tras el evento, la Municipalidad de Escobar anunció la movilización de equipos para asistir a la población. “En el marco de alerta amarilla que se dio a conocer a la tarde, una ráfaga de vientos corta en duración pero muy alta en intensidad produjo daños en distintos puntos del partido Escobar”, señalaron.

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Por este motivo, el municipio anunció que “durante la noche del viernes y todo el fin de semana equipos estarán trabajando para restablecer tanto la circulación como la limpieza del distrito”.

De la misma manera, las autoridades recordaron que para pedir auxilio en emergencias, pueden comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta. Además, estarán en funcionamiento las líneas directas con el área de Defensa Civil, ya sea al 103 o al (11) 3554-6825.

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Cómo sigue el tiempo en el AMBA

Para el sábado, el alerta amarilla por tormentas emitido por el SMN para la región del AMBA continúa y anticipan una fuerte caída en la temperatura. De los 30°C que hubo durante el viernes, este sábado presentará máximas de 21 grados, con un piso térmico de 16°C.

Sí, el otoño empieza a decir presente para el resto de la semana. El domingo, la mínima será aún más baja: 13 grados. En tanto, la máxima será de 20. El lunes el termómetro irá de 17 a 21 grados, el martes oscilará entre 16 y 21 y el miércoles estará entre 14 y 21 grados.