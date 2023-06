Mar del Plata: escrachan a un remisero manejando totalmente borracho

La pasajera le advierte: "Yo le voy a hacer la denuncia porque así sea su último viaje, no puede hacer eso. Usted viene tomando alcohol, yo voy con una bebé, es un peligro".

remisero borracho mar del plata

En el asiento delantero de la derecha escondía la bebida, la mujer lo vio y le pedía que le mostrara la botella que tenía. El remisero ya descubierto en su accionar ocultaba la evidencia y negaba la acusación.

La mujer contó que "manejó en zig zag todo el camino y casi chocó contra un contenedor". "Cuando me doy cuenta de eso más el olor a alcohol que había arriba del auto, le digo que me deje antes de la dirección que iba, a García Lorca y Cerrito y de los nervios llamé a mi pareja para que me vaya a buscar a esa dirección porque el chofer estaba borracho. El mal momento que pasé no se lo deseo a nadie".

Cuando fui a la comisaría, a hacer la denuncia le dijeron que no era un delito, y en consecuencia no podían tomársela.