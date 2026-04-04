Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 4 de abril

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Pronóstico extendido para el AMBA

Cabe señalar que el domingo mantendrá condiciones similares al sábado, aunque con un ambiente algo más fresco: el termómetro oscilará entre los 13°C y los 20°C en una jornada de cielo nublado. Además, hacia la noche, se sentirá el viento del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.