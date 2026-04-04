Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 4 de abril
La Semana Santa continuará inestable y con probabilidad de lluvias, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Con un abrupto descenso de temperatura, este sábado promete continuar con la inestabilidad que viene caracterizando a esta Semana Santa. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro oscilará entre los 16 y 21 grados, cambiando por completo el panorama climático.
Tras algunas lluvias durante la madrugada, el cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque con ráfagas del Sudeste de hasta 50 kilómetros por hora.
Pronóstico extendido para el AMBA
Cabe señalar que el domingo mantendrá condiciones similares al sábado, aunque con un ambiente algo más fresco: el termómetro oscilará entre los 13°C y los 20°C en una jornada de cielo nublado. Además, hacia la noche, se sentirá el viento del este con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.
Finalmente, el lunes la semana arrancará con el regreso de las precipitaciones. Si bien no se esperan tormentas severas, el panorama será mayormente gris y lluvioso para el comienzo de una nueva semana. Las temperaturas, por su parte, irán de los 17°C a los 21°C.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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