Marcha del Orgullo 2026 EN VIVO: consignas, concentraciones, cronograma, shows y actividades, minuto a minuto

Lineup completo de la Marcha del Orgullo

La nómina de figuras confirmadas reúne a referentes populares junto a activistas y referentes de la escena queer, entre quienes destacan las presentaciones de la reconocida cantante María Becerra para la clausura de la noche en Plaza de Mayo, además de los shows a cargo de La Joaqui, Six Sex, la banda femenina K4OS y la dupla Roze.

El escenario montado en el corazón porteño albergará dieciocho proyectos artísticos de forma consecutiva. La programación incluye la participación especial del streamer y comediante Martín Cirio, sumado al aporte cumbiero y feminista de la cantante Tita Print, garantizando una festiva jornada de baile y activismo.

A su vez, la grilla se completa con las performances de Alan Fabulous, Fabian Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. Estos proyectos y DJs estarán a cargo de sostener la ambientación sonora en los distintos escenarios con sets que integrarán sonidos pop, ritmos urbanos y beats electrónicos disidentes.