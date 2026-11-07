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Marcha del Orgullo 2026 EN VIVO: consignas, concentraciones, cronograma, shows y actividades, minuto a minuto

Marcha del Orgullo 2026 EN VIVO: consignas

Marcha del Orgullo 2026 EN VIVO: consignas, concentraciones, cronograma, shows y actividades, minuto a minuto
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Día del Orgullo

Con diferentes consignas y reclamos, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser epicentro de la Marcha del Orgullo. Todos los detalles.

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La Marcha del Orgullo vuelve este sábado a las calles de Buenos Aires. En su 35° edición, la movilización reúne a miles de personas para celebrar la diversidad, visibilizar las identidades LGBTIQ+ y reclamar por los derechos de una comunidad que todavía enfrenta dificultades para acceder a la educación, la salud y el empleo.

Este año, la zona principal de concentración será entre Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación a lo largo de toda la Avenida de Mayo, además de las arterias transversales y el perímetro de la Casa Rosada.

"Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", es el lema principal de la macha que iniciará a las 16 horas.

Minuto a minuto de la Marcha del Orgullo 2026

Cronograma de shows y actividades

  • 10:00 / 11:00 hs — Apertura y Feria (Av. 9 de Julio): Comienzan las presentaciones en el Escenario Nadia Echazú. El line-up matutino y del primer sector incluye a:
    • DJs en vivo: Alan Fabulous, Fabián Jara, Juana Ruda y La Turca Rahim.
    • Shows musicales: Aimel Sali, Ambik, Blujaus, Juli Martorell y Santi Magliocco.
  • 16:00 hs — Inicio de la Marcha: Movilización desde Av. 9 de Julio hacia el Congreso de la Nación. Las calles se activan con las distintas carrozas musicales, entre ellas la compartida por la Asociación Civil Mocha Celis junto a la Fiesta Polenta.
  • 18:00 hs — Festival Central (Escenario Carlos Jáuregui - Congreso): Concentración final en la Plaza de los Dos Congresos para los shows principales y la lectura del documento. El line-up del cierre está integrado por:
    • María Becerra: Encargada del gran cierre musical de la jornada.
    • La Joaqui, Six Sex, K4OS y Roze: Shows principales de música urbana y pop.
    • Tita Print: Presentará un show especial en homenaje a Gilda a 30 años de su fallecimiento.
    • Participaciones especiales: Aquafinna, Missy Copper y la presencia de Martín Cirio

Cómo es el recorrido de la Marcha del Orgullo 2026

  • Plaza de Mayo (Punto de concentración): Habrá cortes en Bolívar, Hipólito Yrigoyen y Rivadavia desde el mediodía por la instalación de ferias de organizaciones, puestos gastronómicos y el escenario principal.
  • Avenida de Mayo (Recorrido troncal): Corte total de tránsito durante la tarde para el avance de las carrozas, camiones de sonido y la columna central de manifestantes.
  • Congreso de la Nación (Llegada y cierre): Restricciones en el perímetro de las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia para el acto central, lectura de documentos y recitales de cierre.
  • Vías alternativas recomendadas: Para cruzar de norte a sur se aconseja utilizar el Paseo del Bajo, las avenidas Leandro N. Alem/Paseo Colón o la avenida 9 de Julio, aunque el Metrobus puede registrar demoras temporales en los cruces peatonales.

Lineup completo de la Marcha del Orgullo

La nómina de figuras confirmadas reúne a referentes populares junto a activistas y referentes de la escena queer, entre quienes destacan las presentaciones de la reconocida cantante María Becerra para la clausura de la noche en Plaza de Mayo, además de los shows a cargo de La Joaqui, Six Sex, la banda femenina K4OS y la dupla Roze.

El escenario montado en el corazón porteño albergará dieciocho proyectos artísticos de forma consecutiva. La programación incluye la participación especial del streamer y comediante Martín Cirio, sumado al aporte cumbiero y feminista de la cantante Tita Print, garantizando una festiva jornada de baile y activismo.

A su vez, la grilla se completa con las performances de Alan Fabulous, Fabian Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. Estos proyectos y DJs estarán a cargo de sostener la ambientación sonora en los distintos escenarios con sets que integrarán sonidos pop, ritmos urbanos y beats electrónicos disidentes.

Por qué sigue siendo importante la Marcha del Orgullo

La Marcha del Orgullo es mucho más que una celebración de las identidades y expresiones de género. También representa un espacio de visibilidad y reclamo por derechos que todavía no están garantizados en condiciones de igualdad.

Entre las principales dificultades que enfrenta la comunidad travesti, trans y no binaria aparecen las barreras para acceder al mercado laboral formal, la exclusión educativa y los obstáculos en el sistema de salud. Uno de los datos que permite dimensionar esta realidad es la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans en Argentina, que continúa ubicada alrededor de los 35 años, según las cifras difundidas por Mocha Celis.

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