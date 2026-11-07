El Gobierno activa la Resolución 383/2026 y estos empleados deberán trabajar como día hábil en los feriados
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un esquema de máxima exigencia operativa para el transporte público durante la gira del papa León XIV.
A través del Suplemento de Resoluciones del Boletín Oficial publicado el 5 de noviembre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Transporte oficializó la Resolución N° 383-MTRAGP-2026, una medida excepcional que alterará el régimen de trabajo para un sector clave durante los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV.
Con el objetivo de garantizar la conectividad territorial y evitar el colapso frente a la masiva movilización de fieles (tanto nacionales como extranjeros), el Gobierno bonaerense determinó que el sistema de transporte público de pasajeros no operará con cronograma de feriado, sino que deberá cumplir con las frecuencias de un día hábil normal.
A quiénes afecta la Resolución 383/2026
De acuerdo al Artículo 1° del documento oficial, la disposición de "máxima exigencia operativa" recae sobre los empleados, choferes y empresas prestatarias de los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción provincial.
Esto incluye a:
- Colectivos de carácter urbano y suburbano.
- Micros interurbanos de larga distancia.
Todos estos servicios están obligados a prestar funciones conforme a sus diagramaciones y frecuencias horarias habituales de días hábiles durante dos jornadas específicas: el lunes 9 de noviembre (feriado nacional) y el miércoles 11 de noviembre (feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires).
Los motivos detrás de la exigencia operativa
En los considerandos de la medida, el ministro de Transporte, Martín Fabio Marinucci, fundamentó que si bien los días han sido declarados feriados por el Decreto Nacional P.E.N. N° 1.103/2026, la magnitud del acontecimiento generará una necesidad de movilidad extraordinaria.
"La aplicación de los esquemas ordinarios de prestación correspondientes a días feriados podría resultar insuficiente para atender adecuadamente el flujo de pasajeros esperado", detalla el documento. La Provincia busca así prevenir situaciones de saturación en las paradas y terminales, reduciendo los inconvenientes derivados de la alta concentración de personas que se movilizarán, principalmente, hacia zonas de gran convocatoria como la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione.
Además, en su Artículo 2°, la resolución extendió una invitación a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para que adhieran a la medida y apliquen normativas similares en las líneas de colectivos comunales bajo su órbita.
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