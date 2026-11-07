El Gobierno activa la Resolución 383/2026 y estos empleados deberán trabajar como día hábil en los feriados

Los motivos detrás de la exigencia operativa

En los considerandos de la medida, el ministro de Transporte, Martín Fabio Marinucci, fundamentó que si bien los días han sido declarados feriados por el Decreto Nacional P.E.N. N° 1.103/2026, la magnitud del acontecimiento generará una necesidad de movilidad extraordinaria.

"La aplicación de los esquemas ordinarios de prestación correspondientes a días feriados podría resultar insuficiente para atender adecuadamente el flujo de pasajeros esperado", detalla el documento. La Provincia busca así prevenir situaciones de saturación en las paradas y terminales, reduciendo los inconvenientes derivados de la alta concentración de personas que se movilizarán, principalmente, hacia zonas de gran convocatoria como la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione.

Además, en su Artículo 2°, la resolución extendió una invitación a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para que adhieran a la medida y apliquen normativas similares en las líneas de colectivos comunales bajo su órbita.