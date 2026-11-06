Una madre echó a su hijo de su terreno y la Justicia la obligó a indemnizarlo

Conflicto familiar en Neuquén terminó con fallo salomónico de la Justicia. Imagen IA

Pero la Justicia neuquina rechazó ese planteo: tanto la jueza de primera instancia como la Cámara de Apelaciones consideraron que la permanencia en el predio tuvo origen en un permiso otorgado por la madre, situación de tolerancia familiar que no genera derechos posesorios suficientes para desplazar a la propietaria registral.

No obstante, el tribunal también reconoció que la construcción de la vivienda y las mejoras habían sido financiadas íntegramente por la pareja, resolviendo al mismo tiempo que la propietaria deberá abonar una indemnización superior a los $21 millones, compensación destinada a reparar el valor de las obras incorporadas al inmueble.

La resolución ordena además que las partes coordinen la restitución del terreno y el pago de la compensación económica de manera ordenada, con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto familiar.

El caso, por cierto, refleja una situación frecuente en numerosas familias argentinas: la construcción de viviendas en terrenos cedidos informalmente por padres o familiares, acuerdos que suelen sostenerse durante años pero que pueden derivar en complejos litigios cuando cambian las circunstancias personales o patrimoniales.