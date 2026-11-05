Marcha del Orgullo en Buenos Aires: por qué es importante y cuáles son las cifras de la comunidad trans

En materia educativa, 27 personas egresaron del Bachillerato Popular con el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. También se inauguraron la Escuela Primaria Flavia Flores PAEByT y un comedor escolar. A su vez, hubo 15 acompañamientos para ingresos universitarios y 170 egresados de los 16 cursos de formación profesional dictados.

El acceso al empleo también ocupa un lugar central. La organización conformó una base de más de 900 personas TTNB en búsqueda activa de trabajo formal, incorporó 50 empresas aliadas y concretó 40 inserciones laborales en el sector privado.

Por otra parte, a través del programa Teje Solidario, unas 600 personas retiran mensualmente un módulo alimentario para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. De ese total, 453 tienen más de 40 años.

De qué se trata la carroza de Polenta y Mocha Celis

La iniciativa conjunta tendrá como uno de sus puntos centrales una carroza compartida durante la movilización. Fiesta Polenta, creada por Maru "La Polaca" Frohmann y Nacho Elizalde, construyó su identidad alrededor de una propuesta de entretenimiento abierta, con una pista de baile pensada como un espacio seguro y libre de etiquetas.

Desde esa perspectiva, la organización sostiene que la cultura festiva también puede funcionar como una herramienta de visibilidad y compromiso social. Entre sus iniciativas, contempla políticas de contratación inclusivas y el acceso gratuito de integrantes de la comunidad travesti, trans y no binaria a sus eventos.

Por su parte, la Asociación Civil Mocha Celis lleva 15 años desarrollando programas autogestivos para promover el acceso integral a derechos de las personas travestis, trans y no binarias.

La unión entre ambas organizaciones busca llevar ese trabajo a la calle durante la 35° Marcha del Orgullo, en una jornada que combinará celebración, visibilidad y reivindicación colectiva.