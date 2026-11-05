Marcha del Orgullo en Buenos Aires: por qué es importante y cuáles son las cifras de la comunidad trans
En la previa de la 35° edición de la movilización, Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis se unen para visibilizar los derechos y las problemáticas de las diversidades sexogenéricas.
La Marcha del Orgullo volverá a las calles de Buenos Aires este sábado 7 de noviembre. En su 35° edición, la movilización reunirá a miles de personas para celebrar la diversidad, visibilizar las identidades LGBTIQ+ y reclamar por los derechos de una comunidad que todavía enfrenta dificultades para acceder a la educación, la salud y el empleo.
En ese contexto, Fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis impulsan una iniciativa conjunta que combina cultura, celebración y militancia. La propuesta busca transformar la calle en un espacio de encuentro y poner en primer plano las problemáticas que atraviesan las personas travestis, trans y no binarias (TTNB) en Argentina.
Por qué sigue siendo importante la Marcha del Orgullo
La Marcha del Orgullo es mucho más que una celebración de las identidades y expresiones de género. También representa un espacio de visibilidad y reclamo por derechos que todavía no están garantizados en condiciones de igualdad.
Entre las principales dificultades que enfrenta la comunidad travesti, trans y no binaria aparecen las barreras para acceder al mercado laboral formal, la exclusión educativa y los obstáculos en el sistema de salud. Uno de los datos que permite dimensionar esta realidad es la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans en Argentina, que continúa ubicada alrededor de los 35 años, según las cifras difundidas por Mocha Celis.
Las cifras de Mocha Celis durante 2025
El trabajo de la Asociación Civil Mocha Celis permite observar tanto las necesidades que persisten como las respuestas que construyen las organizaciones comunitarias. Durante 2025, la institución realizó 6.000 atenciones vinculadas con cambios registrales, acceso a la Justicia, salud mental, trámites migratorios y acompañamiento a personas privadas de su libertad.
En materia educativa, 27 personas egresaron del Bachillerato Popular con el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. También se inauguraron la Escuela Primaria Flavia Flores PAEByT y un comedor escolar. A su vez, hubo 15 acompañamientos para ingresos universitarios y 170 egresados de los 16 cursos de formación profesional dictados.
El acceso al empleo también ocupa un lugar central. La organización conformó una base de más de 900 personas TTNB en búsqueda activa de trabajo formal, incorporó 50 empresas aliadas y concretó 40 inserciones laborales en el sector privado.
Por otra parte, a través del programa Teje Solidario, unas 600 personas retiran mensualmente un módulo alimentario para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. De ese total, 453 tienen más de 40 años.
De qué se trata la carroza de Polenta y Mocha Celis
La iniciativa conjunta tendrá como uno de sus puntos centrales una carroza compartida durante la movilización. Fiesta Polenta, creada por Maru "La Polaca" Frohmann y Nacho Elizalde, construyó su identidad alrededor de una propuesta de entretenimiento abierta, con una pista de baile pensada como un espacio seguro y libre de etiquetas.
Desde esa perspectiva, la organización sostiene que la cultura festiva también puede funcionar como una herramienta de visibilidad y compromiso social. Entre sus iniciativas, contempla políticas de contratación inclusivas y el acceso gratuito de integrantes de la comunidad travesti, trans y no binaria a sus eventos.
Por su parte, la Asociación Civil Mocha Celis lleva 15 años desarrollando programas autogestivos para promover el acceso integral a derechos de las personas travestis, trans y no binarias.
La unión entre ambas organizaciones busca llevar ese trabajo a la calle durante la 35° Marcha del Orgullo, en una jornada que combinará celebración, visibilidad y reivindicación colectiva.
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