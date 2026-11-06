Ofrecen 30 mil dólares por un balcón para ver al papa León XIV: la historia de Mamarula
La mujer vive sobre la avenida del Libertador y tiene una vista privilegiada del recorrido papal. Recibió un mensaje con una propuesta para alquilar su departamento.
La expectativa por la visita del papa León XIV a Buenos Aires ya genera situaciones insólitas. En las últimas horas, se conoció el caso de Pilar, una vecina de la avenida del Libertador que recibió un mensaje con una oferta de 30.000 dólares para alquilar un departamento desde el cual presenciar el paso del Sumo Pontífice.
La mujer, conocida en las redes sociales como Mamarula, contó lo sucedido durante una entrevista en La mañana de Lape, por América TV. Su propiedad tiene un balcón de 12 metros de largo y una panorámica privilegiada: desde allí se pueden observar el escenario principal, el río y el inicio del recorrido que realizará el Papa.
Sin embargo, Pilar aclaró que el ofrecimiento no estaba dirigido exclusivamente a ella. Se trataba de un mensaje de WhatsApp que había sido reenviado a distintos vecinos de la zona y que daba cuenta de la búsqueda de una propiedad por parte de una familia extranjera.
“Me llegó un mensaje por WhatsApp, como reenviado, de esos que mandan a varios. Decía que una familia extranjera venía en avión privado y buscaba departamento para alquilar por 30 mil dólares”, relató. La mujer también precisó que no había sido la única destinataria del mensaje: “No era para mí sola, era un reenvío a varias personas”.
Por qué Pilar no quiere alquilar su balcón durante la visita del Papa
A pesar de la cifra que circuló entre los vecinos, Pilar aseguró que no tiene intenciones de alquilar su balcón. Además, aprovechó la entrevista para advertir sobre la posibilidad de que aparezcan estafas aprovechando el interés que despierta la visita papal y la demanda de espacios con buenas vistas.
Durante el programa también mostraron imágenes en vivo desde su departamento, cuya ubicación permite observar buena parte del sector donde se desarrollará el encuentro con los fieles. En las inmediaciones ya se trabaja en la instalación de stands, pantallas y equipos de sonido para recibir a quienes se acerquen.
Pilar también contó que el operativo de seguridad ya empezó a modificar la circulación cotidiana en el barrio. “Me pararon y no me dejaron pasar”, relató al referirse a los controles policiales.
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