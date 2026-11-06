Ofrecen 30 mil dólares por un balcón para ver al papa León XIV: la historia de Mamarula

Durante el programa también mostraron imágenes en vivo desde su departamento, cuya ubicación permite observar buena parte del sector donde se desarrollará el encuentro con los fieles. En las inmediaciones ya se trabaja en la instalación de stands, pantallas y equipos de sonido para recibir a quienes se acerquen.

Pilar también contó que el operativo de seguridad ya empezó a modificar la circulación cotidiana en el barrio. “Me pararon y no me dejaron pasar”, relató al referirse a los controles policiales.