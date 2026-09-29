Martes con lluvias en el AMBA: el mapa en vivo de las precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por el clima inestable, con probabilidades de lluvias y tormentas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una jornada marcada por el clima inestable. Tras las precipitaciones registradas en el cierre de la víspera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las advertencias y anticipa un escenario complejo para este martes, con lluvias persistentes que se extenderán durante gran parte del día.
Para las primeras horas de la jornada rige un alerta amarilla por tormentas, un fenómeno que podrá estar acompañado por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
El pronóstico hora por hora detalla:
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Madrugada: Tormentas fuertes (bajo alerta amarilla).
Mañana: Continuidad de las tormentas.
Tarde: Descenso gradual de la intensidad, dando paso a chaparrones aislados.
Noche: Comienzo de la mejora definitiva, con el cielo tornándose parcialmente nublado.
En cuanto a los registros térmicos, el ambiente se mantendrá fresco a templado, con una temperatura mínima estimada en 13°C y una máxima que alcanzará los 19°C.
Mapa en vivo de las lluvias de este martes 29 de septiembre en el AMBA
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La inestabilidad dejará paso de manera paulatina a condiciones estables y agradables a partir de la mitad de semana:
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Miércoles: Retoma el buen tiempo definitivo. El cielo se presentará parcialmente nublado durante el día, pasando a mayormente nublado hacia la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima.
Jueves: La tendencia estable se consolida. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con nubosidad parcial. Temperaturas previstas entre 9°C y 19°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá condiciones similares y agradables. Se espera cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche, con registros térmicos de entre 9°C y 19°C.
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