Martes con lluvias en el AMBA: el mapa en vivo de las precipitaciones

La inestabilidad dejará paso de manera paulatina a condiciones estables y agradables a partir de la mitad de semana:

Miércoles: Retoma el buen tiempo definitivo. El cielo se presentará parcialmente nublado durante el día, pasando a mayormente nublado hacia la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima.

Jueves: La tendencia estable se consolida. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con nubosidad parcial. Temperaturas previstas entre 9°C y 19°C.