Buscan voluntarios para el Oktoberfest: alojamiento gratis, 18 horas de trabajo por semana y 3 días libres

La oportunidad coincide plenamente con el desarrollo de la festividad, que tendrá lugar del 2 al 12 de octubre (con sus jornadas centrales programadas para el 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12). De esta manera, los voluntarios podrán vivir la experiencia de la tradicional fiesta cervecera y recorrer uno de los destinos turísticos más convocantes de la provincia de Córdoba mientras colaboran en un entorno natural.