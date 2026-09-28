Buscan voluntarios para el Oktoberfest: alojamiento gratis, 18 horas de trabajo por semana y 3 días libres
El evento, que se hará entre el 2 y 12 de octubre en Villa General Belgrano, lanzó una convocatoria para voluntarios que quieran trabajar allí. Los detalles.
En la antesala de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, una casa de campo ubicada en Villa General Belgrano lanzó una atractiva convocatoria para quienes busquen disfrutar del clásico evento cordobés optimizando sus gastos de viaje.
La propuesta ofrece alojamiento gratuito a cambio de colaborar con el mantenimiento del lugar durante el Oktoberfest Argentina 2026.
La búsqueda fue publicada a través de la plataforma Worldpackers y está orientada a personas dispuestas a realizar tareas de jardinería, mantenimiento general y apoyo en un proyecto sustentable. El esquema contempla una carga horaria de 18 horas semanales de trabajo —distribuidas de forma que garantizan tres días libres a la semana— y está pensado para estadías de entre una y dos semanas.
La oportunidad coincide plenamente con el desarrollo de la festividad, que tendrá lugar del 2 al 12 de octubre (con sus jornadas centrales programadas para el 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12). De esta manera, los voluntarios podrán vivir la experiencia de la tradicional fiesta cervecera y recorrer uno de los destinos turísticos más convocantes de la provincia de Córdoba mientras colaboran en un entorno natural.
Qué tareas deben realizar los voluntarios en Villa General Belgrano
- 20 horas de colaboración por semana
- Ayuda en la huerta y tareas relacionadas con el campo
- Jardinería y mantenimiento de espacios verdes
- Pintura y decoración
- Tareas generales de construcción y reparación
- Mantenimiento del hogar y del parque
- También se valoran conocimientos de redes sociales, e-commerce y creación de contenido
Requisitos para la postulación
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Edad: 21 años en adelante.
Conocimientos lingüísticos: Español intermedio o inglés principiante.
Postulación: Estrictamente individual (sin acompañantes).
Disponibilidad: De 1 a 2 semanas de estadía.
Cualidades: Puntualidad, responsabilidad y espíritu colaborador.
Cómo postularse
La convocatoria está abierta en Worldpackers. Para aplicar, solo debes registrarte como viajero, completar tu perfil y enviarle una solicitud al anfitrión.
Una vez enviado el mensaje, el anfitrión revisará tu perfil y podrá preaprobarte para que comiences a organizar la documentación y los preparativos de tu viaje.
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