Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 28 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada marcada por el clima inestable, con posibles lluvias y un breve descenso de las temperaturas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arranca la semana laboral bajo un escenario meteorológico deslucido, con clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada gris y con precipitaciones intermitentes que obligarán a tener el paraguas a mano durante gran parte del día.
El reporte oficial detalla una seguidilla de marcas inestables que se extenderán a lo largo de las distintas franjas horarias: la madrugada con probabilidad de chaparrones; la mañana con lluvias aisladas; la tarde con mejores, con cielo mayormente nublado y una breve tregua sin precipitaciones; y la noche con un regreso de la inestabilidad, otra vez con lluvias aisladas.
En cuanto a los registros térmicos, el ambiente se mantendrá fresco, con una temperatura mínima estimada en 13°C y una máxima que alcanzará los 18°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La inestabilidad continuará condicionando las actividades al aire libre durante el arranque de la semana, vislumbrándose una recuperación definitiva de las condiciones hacia la mitad de la misma:
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Martes: Se perfila como el día más complejo. Se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones por la tarde. El buen clima comenzará a afianzarse recién por la noche, bajo un cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 14°C y 19°C.
Miércoles: Retoma el buen tiempo definitivo. La jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Registros térmicos entre 10°C y 20°C.
Jueves: Jornada con condiciones estables y plenamente agradables. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y 19°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá la tendencia estable con nubosidad en aumento, anticipando un cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 9°C y 19°C.
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