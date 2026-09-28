Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 28 de septiembre

Martes: Se perfila como el día más complejo. Se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones por la tarde. El buen clima comenzará a afianzarse recién por la noche, bajo un cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 14°C y 19°C.

Miércoles: Retoma el buen tiempo definitivo. La jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Registros térmicos entre 10°C y 20°C.

Jueves: Jornada con condiciones estables y plenamente agradables. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y 19°C.