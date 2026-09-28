Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: a qué hora llega el temporal
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este martes por lluvias y tormentas en medio país. Qué pasa en Buenos Aires.
Luego de la inestabilidad del domingo, se espera un nuevo frente de lluvias y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas de variada intensidad que afectará a gran parte del territorio nacional durante este martes, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las alarmas vuelven a encenderse ante la posibilidad de un diluvio. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
Para el AMBA y los sectores norte y centro de la provincia, el aviso oficial se encuentra en nivel amarillo. De acuerdo con el pronóstico del SMN, las condiciones meteorológicas se presentarán sumamente desfavorables durante las primeras horas del día, con tormentas fuertes en la madrugada, tormentas persistentes en la mañana, chaparrones aislados en la tarde y una mejora recién en la noche, con cielo parcialmente nublado.
Diluvio: el alcance del alerta por lluvias y tormentas
El sistema de advertencias del organismo nacional abarca a una decena de provincias bajo nivel amarillo, incluyendo a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis y sectores de Jujuy.
Asimismo, las autoridades meteorológicas advirtieron que la intensidad del fenómeno escalará a alerta naranja en zonas puntuales correspondientes a las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, donde se esperan los registros más severos, lo que además modifica el sistema de advertencias.
El parte oficial del SMN detalla que el área será afectada por tormentas localmente fuertes, estimándose valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual en aquellas regiones donde se registren los núcleos más activos. Se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por zonas anegadas.
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