Alerta total de diluvio en el AMBA, con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: a qué hora llega el temporal

Para el AMBA y los sectores norte y centro de la provincia, el aviso oficial se encuentra en nivel amarillo. De acuerdo con el pronóstico del SMN, las condiciones meteorológicas se presentarán sumamente desfavorables durante las primeras horas del día, con tormentas fuertes en la madrugada, tormentas persistentes en la mañana, chaparrones aislados en la tarde y una mejora recién en la noche, con cielo parcialmente nublado.