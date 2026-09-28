A qué hora arranca el diluvio, con lluvias severas y tormentas: el devastador informe para Buenos Aires
Es inminente la llegada de las lluvias y tormentas en el AMBA, con varias horas de inestabilidad, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa en un tramo de marcada inestabilidad climática. Tras las primeras tormentas aisladas previstas para la noche de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las advertencias y anticipa una jornada compleja para el martes, con lluvias intensas desde las primeras horas del día.
El parte oficial indica que rige un alerta amarilla por tormentas para la madrugada, un fenómeno que estará acompañado por ráfagas, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.
En cuanto al pronóstico hora por hora para la región metropolitana, el organismo nacional espera una madrugada con tormentas fuertes (bajo alerta amarilla); una mañana continuidad de las tormentas; una tarde con descenso en la intensidad, dando paso a chaparrones aislados; y una noche con un comienzo de la mejora, con cielo parcialmente nublado.
En cuanto a los registros térmicos, el ambiente se mantendrá templado a fresco, con una temperatura mínima estimada en 13°C y una máxima que alcanzará los 19°C.
Cuándo se van las lluvias: el pronóstico extendido para el AMBA
La inestabilidad cederá su lugar de manera paulatina a partir de la mitad de semana, dando paso a jornadas estables y agradables:
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Miércoles: Retoma el buen tiempo definitivo. El cielo estará parcialmente nublado durante el día, pasando a mayormente nublado por la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 9°C y 20°C.
Jueves: El buen clima continúa firme. La jornada arrancará con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con nubosidad parcial. Temperaturas de entre 9°C y 19°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá condiciones similares. Se espera cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche, con registros de entre 9°C y 19°C.
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