Máximo Thomsen acusó a Fernando Báez Sosa de iniciar la pelea en Le Brique

"Porque Matías estaba separándolo a él (Fernando) de otra persona, que nunca supe quién era. No me enteré, no lo vi", aseguró. Y resaltó: "Cuando Matías le pone la mano en el pecho, se ve que (Fernando) se sintió amenazado, o algo, y le pegó una piña en la frente".

MIRÁ EL MOMENTO EN QUE LO RELATA:

maximo thomsen fernando inició la pelea