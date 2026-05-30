Caso Agostina Vega: marcha, quema de gomas y pedido de justicia
Tras el trágico hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, vecinos y allegados se movilizaron en Córdoba con quema de gomas para reclamar justicia urgente.
Luego de confirmarse la peor noticia sobre la muerte de Agostina Vega, la adolescente que estaba desaparecida desde hace una semana, vecinos y allegados a la familia salieron a las calles. La comunidad se movilizó por la Avenida Circunvalación de Córdoba para visibilizar su enorme indignación frente al hecho.
El reclamo vecinal y las críticas al operativo policial
En medio del extremo dolor, los manifestantes marcharon con carteles y quemaron gomas para exigir celeridad a las autoridades. Durante la protesta, expresaron un fuerte descontento con el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia. "Pedimos justicia. A esto lo sabíamos desde ayer. La Policía siempre lo supo, se demoraron porque quisieron hacer un operativo pantalla", aseguraron los vecinos, evidenciando su malestar por la falta de información oportuna.
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La movilización partió desde la casa de la niña en el barrio General Mosconi, donde se reunieron familiares directos, entre ellos sus tíos Franco y Gastón, junto a sus abuelos Miguel y Elisa. Según revelaron desde el entorno íntimo, los familiares afectados aún no han recibido contención psicológica oficial por parte de los investigadores del caso.
El recorrido del principal sospechoso
El cuerpo de la adolescente fue localizado en un descampado de Ampliación Ferreyra tras una serie de intensos rastrillajes que incluyeron el trabajo de perros adiestrados. Las tareas operativas siguieron estrictamente la ruta de un auto Ford Ka negro, vehículo que habría utilizado el principal sospechoso y único detenido, Claudio Barrelier, para presuntamente dirigirse a realizar trabajos de albañilería el domingo pasado.
Los propios vecinos del sector señalaron ante los pesquisas que, durante la noche de ese domingo, los perros de la zona cercana a una chanchería "ladraron mucho", un detalle que sumó indicios valiosos para finalmente dar con el paradero de la menor. Por estas horas, se aguarda la palabra oficial de la Jefatura de Policía y del ministro de Seguridad provincial para detallar los próximos pasos del expediente.
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