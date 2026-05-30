Caso Agostina Vega: marcha, quema de gomas y pedido de justicia

El recorrido del principal sospechoso

El cuerpo de la adolescente fue localizado en un descampado de Ampliación Ferreyra tras una serie de intensos rastrillajes que incluyeron el trabajo de perros adiestrados. Las tareas operativas siguieron estrictamente la ruta de un auto Ford Ka negro, vehículo que habría utilizado el principal sospechoso y único detenido, Claudio Barrelier, para presuntamente dirigirse a realizar trabajos de albañilería el domingo pasado.

Los propios vecinos del sector señalaron ante los pesquisas que, durante la noche de ese domingo, los perros de la zona cercana a una chanchería "ladraron mucho", un detalle que sumó indicios valiosos para finalmente dar con el paradero de la menor. Por estas horas, se aguarda la palabra oficial de la Jefatura de Policía y del ministro de Seguridad provincial para detallar los próximos pasos del expediente.