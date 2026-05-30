Bronca y dolor: así reaccionó la familia de Agostina Vega al enterarse que fue hallada sin vida
Franco Heredia, tío de Agostina Vega, fue uno de los que se mostró más afectado: angustiado y lleno de bronca, fustigó el lento accionar de la Justicia.
El crimen de Agostina Vega sacude a una Córdoba inundada de dolor: la adolescente de 14 años desapareció el pasado sábado 23 y, posteriormente, fue asesinada y arrojada en una vieja casona abandonada. Mientras Claudio Barrelier -el principal sospechoso- permanece detenido, la Justicia intenta avanzar para esclarecer el caso.
Lo cierto es que, antes de las 18 de este sábado, la familia se enteró lo que ya se venía presumiendo como el escenario final: Agostina fue asesinada. Tras la dolorosa noticia, familiares y allegados reaccionaron con bronca y llanto, fustigando a las autoridades y asegurando que se tardaron demasiado en actuar.
Franco Heredia, hermano de la madre de la menor, reaccionó con furia y dijo: "Vamos a romper todo", visiblemente afectado por el crimen de su sobrina.
Crimen de Agostina Vega: por qué la Justicia apunta a la madre
Agostina Vega estaba desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo y la peor noticia llegó exactamente una semana después: la adolescente de 14 años fue hallada sin vida en un descampado de Córdoba y la Justicia tiene en la mira a Claudio Barrelier, la última persona en ver con vida a la menor.
No obstante, los últimos trascendidos indican que las autoridades han puesto la lupa también sobre Melisa Heredia, la madre de la niña, y sobre su posible rol en lo ocurrido.
En este sentido, el periodista Fernando Tocho (C5N) fue el encargado de arrojar luz sobre lo que podría ser una futura acusación: "Siguiendo la línea de lo que plantea el padre, la madre no habría contado todo lo que sabe. Ahora, si el fiscal ya tiene el teléfono de la mamá, es posible que haya avanzado en estas horas o en estos minutos y tenga algún elemento para negarle la representación al abogado de la madre".
Y añadió: "Es decir, si se confirma esto, el fiscal desestima a la madre de Agostina como acusadora en el expediente. Es un escenario posible, es algo que la fiscalía está evaluando y va a tener que resolver en estas horas. El fiscal va a tener que terminar de encuadrar en dónde coloca cada una de las partes para avanzar en el proceso. Es necesario que haga esto y, mirá, a siete días de que inició esta causa, todavía no tiene delimitados los roles. Es grave".
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