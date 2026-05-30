Bronca y dolor: así reaccionó la familia de Agostina Vega al enterarse que fue hallada sin vida

En este sentido, el periodista Fernando Tocho (C5N) fue el encargado de arrojar luz sobre lo que podría ser una futura acusación: "Siguiendo la línea de lo que plantea el padre, la madre no habría contado todo lo que sabe. Ahora, si el fiscal ya tiene el teléfono de la mamá, es posible que haya avanzado en estas horas o en estos minutos y tenga algún elemento para negarle la representación al abogado de la madre".

Y añadió: "Es decir, si se confirma esto, el fiscal desestima a la madre de Agostina como acusadora en el expediente. Es un escenario posible, es algo que la fiscalía está evaluando y va a tener que resolver en estas horas. El fiscal va a tener que terminar de encuadrar en dónde coloca cada una de las partes para avanzar en el proceso. Es necesario que haga esto y, mirá, a siete días de que inició esta causa, todavía no tiene delimitados los roles. Es grave".

mamá de agostina en la mira