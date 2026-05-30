Cómo encontraron el cuerpo de Agostina Vega
Se confirmó la peor noticia con el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega. La adolescente de 14 años estaba desaparecida en Córdoba desde hace una semana.
Este sábado se confirmó el desenlace más trágico en la provincia de Córdoba. Tras varios días de intensa búsqueda, los investigadores finalmente lograron encontrar el cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de apenas 14 años de edad que se encontraba desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo.
El lamentable hallazgo se produjo específicamente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Las autoridades lograron este avance luego de divisar elementos claves durante los rastrillajes que se realizaron desde horas de la mañana. Para brindar precisiones oficiales sobre el caso, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, diagramaron una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía.
El cerco judicial sobre Claudio Barrelier el detenido por la muerte de Agostina Vega
IMPORTANTE: La peor noticia: hallaron sin vida el cuerpo de Agostina Vega
La pesquisa apunta directamente al único detenido del caso, Claudio Barrelier. Según lo relatado por la abogada de la querella, el sospechoso de 33 años, que era allegado a la madre de la víctima, habría organizado el encuentro pagando un viaje en remís para trasladar a la menor desde barrio General Mosconi hasta la zona de Cofico.
Diversos videos de seguridad confirmaron que ambos caminaron juntos, mientras que el impacto de las antenas de telefonía celular ubicó a la menor durante al menos tres horas en la vivienda del acusado. Tras perder la comunicación telefónica esa misma noche, la Justicia había activado el Alerta Sofía a nivel nacional, un operativo contrarreloj que lamentablemente culminó este fin de semana con el descubrimiento del cadáver de la chica.
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