Cómo encontraron el cuerpo de Agostina Vega

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El lamentable hallazgo se produjo específicamente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Las autoridades lograron este avance luego de divisar elementos claves durante los rastrillajes que se realizaron desde horas de la mañana. Para brindar precisiones oficiales sobre el caso, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, diagramaron una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía.