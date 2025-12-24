Muerte de Diego Maradona: el abogado de Agustina Cosachov dijo que no puede ser juzgada nuevamente
Vadim Mischanchuk protestó por la resolución que habilita a repetir el juicio que fue anulado en junio, porque "se canceló por deficiencias del propio Estado".
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tiene fecha de inicio para el 17 de marzo de 2026, pero el abogado de Agustina Cosachov, la última psiquiatra del Diez, insistió esta semana en que su clienta no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
El primer juicio avanzó entre marzo y junio de 2025 con declaraciones de peritos, testigos y las hijas del Diez, pero "se canceló por deficiencias del propio Estado" y no por acciones de los imputados, argumentó el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Agustina Cosachov.
Para Mischanchuk, el nuevo proceso "sólo tiene sustento en limpiar la imagen del sistema judicial y quedar bien con la opinión pública a costa de los derechos de los imputados", por el escándalo que provocó la decisión de Julieta Makintach de permitir que se grabaran las primeras audiencias para un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Aunque es cierto que la ley argentina prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito -en este caso, "homicidio simple con dolo eventual" en perjuicio de Diego Maradona- el primer juicio realizado en San Isidro quedó anulado por el desempeño de Makintach, que integraba el Tribunal Oral en lo Criminal No 3 sólo para ese proceso judicial.
Por eso la Justicia bonaerense fijó una nueva fecha para empezar desde cero el proceso legal contra Cosachov y otros siete imputados, entre ellos, el neurocirujano Leopoldo Luque, quien hacía las veces de médico de cabecera de Diego Maradona al momento de su muerte, ocurrida en noviembre de 2020 en un country de Tigre.
"El segundo motivo de nuestra protesta tiene que ver con la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes que pueden dar lugar a sentencias contradictorias y futuras nulidades absolutas", remarcó Mischanchuk tras escuchar el no de la Cámara de Garantías y Apelaciones de San Isidro.
A la par de Cosachov las defensas de Leopoldo Luque; del enfermero Ricardo Almirón y de la coordinadora de Swiss Medical Nancy Edith Forlini también pidieron un recurso similar ante la Cámara, pero en todos los casos el tribunal resolvió que era un planteo inadmisible.
Para Mischanchuk, ambas decisiones afectan a Cosachov, por lo que analiza agotar todas las instancias que “otorga la ley” e imposibilitar que “se ponga en riesgo de todas las partes de acceder a la verdad objetiva”.
“Vamos a ir a fondo y hasta las últimas consecuencias”, anticipó, porque "con las nuevas pericias médicas quedó completamente descartado que los profesionales hayan provocado intencionalmente el deceso de Diego”.
