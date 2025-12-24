Muerte de Diego Maradona: el abogado de Agustina Cosachov dijo que no puede ser juzgada nuevamente

"El segundo motivo de nuestra protesta tiene que ver con la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes que pueden dar lugar a sentencias contradictorias y futuras nulidades absolutas", remarcó Mischanchuk tras escuchar el no de la Cámara de Garantías y Apelaciones de San Isidro.

A la par de Cosachov las defensas de Leopoldo Luque; del enfermero Ricardo Almirón y de la coordinadora de Swiss Medical Nancy Edith Forlini también pidieron un recurso similar ante la Cámara, pero en todos los casos el tribunal resolvió que era un planteo inadmisible.

Para Mischanchuk, ambas decisiones afectan a Cosachov, por lo que analiza agotar todas las instancias que “otorga la ley” e imposibilitar que “se ponga en riesgo de todas las partes de acceder a la verdad objetiva”.

“Vamos a ir a fondo y hasta las últimas consecuencias”, anticipó, porque "con las nuevas pericias médicas quedó completamente descartado que los profesionales hayan provocado intencionalmente el deceso de Diego”.