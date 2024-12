Navidad sin amor: violenta golpiza en manada a un vecino por una fiesta en Palermo

Pero no pasó mucho para que se conociera otro caso de similares características: en esta ocasión, el agredido fue un joven que pidió a invitados de su vecino que bajara la música de la fiesta que se desarrollaba en el SUM de un edificio en Palermo.

En concreto, Lucas, de 29 años, iba a subir al salón de usos múltiples (SUM) del edificio sobre la calle Mansilla del mencionado barrio porteño, para pedir que bajaran el volumen de la música en la fiesta que había organizado un vecino, en horas de la noche del 25 de diciembre.

Pero ni siquiera llegó a subir y lejos de ser escuchado y de ser atendido su reclamo, el joven, de profesión contador público, recibió como respuesta una paliza que le propinaron tres de los invitados al evento, allegados al organizador, vecino de la víctima, propietario de un departamento en el piso que está debajo del SUM.

lucas.jpg Lucas, víctima de la agresión.

Según su relato, cerca de las 22 se cruzó en el ascensor con tres invitados a la fiesta, quienes tenían en sus manos latas de bebidas alcohólicas, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana, a quienes le formuló el pedido.

“Me dijeron: ‘Sos un amargado, es Navidad y hay que festejar’. Estamos hablando del 25 a la noche, no de Nochebuena. Me empezaron a molestar e intenté no engancharme. Pero cuando salí seguían los insultos cada vez más violentos. Les pedí bien, pero me seguían y uno me pegó por la espalda, yo reaccioné y se vinieron los tres encima”, contó Lucas por A24. “Cuando caí al piso no me paraban de pegarme. Me dieron puntinazos en la nuca, pensé que no iban a parar y me iban a matar”, añadió.

Inmediatamente pasado el hecho, se formalizó una denuncia por lesiones graves, constatadas en el Hospital Italiano, ante la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad y por estas horas el abogado de la víctima presentará otra denuncia formal ante la Unidad Fiscal Este por el delito de amenazas coactivas, solicitando que se imponga a los agresores una restricción de acercamiento y prohibición de contacto por un radio de 200 metros.

Por su parte y también a pedido del propietario, el consorcio multó al inquilino que organizó la fiesta e invitó a los violentos con una multa que supera los 100 mil pesos, prohibiéndole al mismo tiempo el uso del SUM por tres meses.

Embed - PALERMO: PIDIÓ QUE BAJEN LA MÚSICA Y TRES COLOMBIANOS LO DESFIGURARON