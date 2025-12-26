Navidad violenta en Villa Lugano: denuncian que un policía mató a un vecino
Gabriel González, de 45 años, murió en medio de un enfrentamiento con los efectivos en la Villa 20. Investigan si se trató de un caso de gatillo fácil.
Un operativo policial en el barrio porteño de Villa Lugano terminó con un hombre muerto en plena Navidad. Todo quedó registrado en un video. La Justicia ahora investiga si se trató de un caso de gatillo fácil.
El hecho ocurrió el jueves por la mañana en las calles Chilavert y Araujo del asentamiento Villa 20, donde efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a raíz de una denuncia por una pelea entre vecinos y familiares.
Según se puede ver en los videos, al menos tres personas se enfrentaron a golpes y patadas contra la policía, entre ellos, Gabriel González, de 45 años, quien aparece con el torso desnudo y un pantalón corto de color negro.
Los efectivos intentaron repeler las agresiones a palazos hasta que minutos después arribaron al lugar dos patrulleros de la policía porteña, quedando uno estacionado justo frente al enfrentamiento.
En uno de los videos se observa a una mujer, aparentemente policía, que aparece en escena con un arma anti-diturbios. La carga y efectúa al menos dos disparos.
Segundos después, un efectivo de la Policía de la Ciudad desciende del patrullero con un arma en la mano y efectúa otro disparo a menos de dos metros de los vecinos. Inmediatamente, González cae tendido sobre la vereda.
El primer reporte policial indicaba que el hombre había fallecido por una herida de arma blanca en la zona del tórax, según informaron en C5N. Detallaba además que los efectivos se habían dirigido hacia la zona a raíz de una denuncia sobre un enfrentamiento vecinal. Que cuando llegaron, divisaron la presencia de un grupo de violentos que arrojaron palos y botellas, lo que derivó en actuaciones para dispersarlos.
González fue trasladado de inmediato por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento.
Vecinos denunciaron que, tras el hecho, los propios policías impidieron que una enfermera presente en el lugar le realizara maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al hombre herido.
La investigación es llevada adelante por la Policía Federal Argentina y se esperan los resultados de la autopsia realizada al cuerpo para determinar las causas de la muerte.
