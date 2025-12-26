Navidad violenta en Villa Lugano: denuncian que un policía mató a un vecino

Segundos después, un efectivo de la Policía de la Ciudad desciende del patrullero con un arma en la mano y efectúa otro disparo a menos de dos metros de los vecinos. Inmediatamente, González cae tendido sobre la vereda.

Villa Lugano vecino fusilado en navidad por la policía

El primer reporte policial indicaba que el hombre había fallecido por una herida de arma blanca en la zona del tórax, según informaron en C5N. Detallaba además que los efectivos se habían dirigido hacia la zona a raíz de una denuncia sobre un enfrentamiento vecinal. Que cuando llegaron, divisaron la presencia de un grupo de violentos que arrojaron palos y botellas, lo que derivó en actuaciones para dispersarlos.

González fue trasladado de inmediato por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Vecinos denunciaron que, tras el hecho, los propios policías impidieron que una enfermera presente en el lugar le realizara maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al hombre herido.

La investigación es llevada adelante por la Policía Federal Argentina y se esperan los resultados de la autopsia realizada al cuerpo para determinar las causas de la muerte.