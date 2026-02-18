Una camioneta chocó contra un auto estacionado y terminó volcada en Liniers

Embed

Por causas que se desconocen el patrullero colisionó con el camión, que quedó detenido en medio de la vía pública con una parte de la delantera dañada, mientras que el vehículo de la fuerza de seguridad terminó totalmente destruido y y subido a la vereda.



Unas hora más tarde, en el cruce de Avenida Córdoba y Boulogne Sur Mer, en la zona del Abasto porteño, chocó una moto y un auto. Personal del SAME trasladó al motociclista de 25 años, al hospital Ramos Mejía, víctima de politraumatismos. Tareas de Policía Científica en el lugar a cargo Comuna 2.