Una camioneta chocó contra un auto estacionado y terminó volcada en Liniers
El incidente fue en Emilio Castro y Andalgala, donde el conductor quedó demorado.
Un camioneta chocó contra un auto estacionado y luego volcó. El siniestro ocurrió este miércoles en barrio porteño de Liniers y derivó en interrupciones viales, debido a que la Policía de la Ciudad cortó de forma preventiva la zona.
El hecho se registró a las 04:05 horas en la intersección de la Avenida Emilio Castro y Andalgala, cuando una Ford Ecosport impactó contra un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado.
Como resultado del siniestro, la camioneta sufrió un vuelco en la esquina donde se conectan ambas calles. Por este motivo, las autoridades tuvieron que cortar la circulación en ambos sentidos, para poder trabajar en la recolección de pruebas que permitan establecer la mecánica del incidente.
En el lugar también se presentó una unidad del SAME, con la intención de verificar el estado en el que se encontraba el conductor. Sin embargo, el hombre presentó ciertas conductas violentaspara con el personal médico y policial, por lo que quedó demorado. Asimismo, confirmaron que le realizarán una prueba de alcoholemia, para confirmar y/o descartar el consumo de bebidas alcohólicas.
En la madrugada también se registró una colisión en Villa Pueyrredón, precisamente en el cruce de avenida Beiró y Caracas, entre un camión y un patrullero. Por el accidente un policía resultó herido y fue trasladado por el SAME a un hospital.
Por causas que se desconocen el patrullero colisionó con el camión, que quedó detenido en medio de la vía pública con una parte de la delantera dañada, mientras que el vehículo de la fuerza de seguridad terminó totalmente destruido y y subido a la vereda.
Unas hora más tarde, en el cruce de Avenida Córdoba y Boulogne Sur Mer, en la zona del Abasto porteño, chocó una moto y un auto. Personal del SAME trasladó al motociclista de 25 años, al hospital Ramos Mejía, víctima de politraumatismos. Tareas de Policía Científica en el lugar a cargo Comuna 2.
