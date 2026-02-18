El motivo clave por el que podrían hacerte una multa carísima.

El estacionamiento indebido, aunque suele considerarse una infracción menor, puede volverse crítico cuando bloquea accesos a hospitales, garajes o zonas de emergencia, afectando la circulación y la seguridad pública.

Evitar el pago en peajes mediante carriles exclusivos sin contar con el sistema habilitado también se sanciona con multas importantes, que en algunos casos cuadruplican el valor del peaje.