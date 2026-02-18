El motivo clave por el que podrían hacerte una multa carísima
Las infracciones leves vencen a los 2 años y las graves a los 5. En CABA el plazo es distinto.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Cuáles son las principales multas que hay en las rutas nacionales
A nivel país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial señaló que las causas más habituales de los accidentes de tránsito continúan siendo el exceso de velocidad y la falta de atención al conducir.
Entre los principales factores de distracción aparece el uso del teléfono celular. Conducir por encima de los límites permitidos constituye una de las infracciones más severas, con sanciones económicas que aumentan según la magnitud del exceso e incluso pueden derivar en la suspensión del registro.
Otra falta grave es cruzar un semáforo en rojo, especialmente en zonas urbanas, donde la circulación de peatones y vehículos multiplica las probabilidades de accidentes. Las multas varían según las condiciones del hecho y el peligro generado para terceros.
El estacionamiento indebido, aunque suele considerarse una infracción menor, puede volverse crítico cuando bloquea accesos a hospitales, garajes o zonas de emergencia, afectando la circulación y la seguridad pública.
Evitar el pago en peajes mediante carriles exclusivos sin contar con el sistema habilitado también se sanciona con multas importantes, que en algunos casos cuadruplican el valor del peaje.
