Miércoles de Ceniza 2026: qué es y qué significa para la Iglesia Católica

En la tradición católica, esta ceniza proviene de la cremación de las palmas o espigas utilizadas en la Semana Santa anterior. Ese producto es ubicado en la frente de los creyentes, por parte de los curas, en forma de cruz.

Para completar el rito, mientras el padre impone la ceniza dice estas dos expresiones, alternativamente: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” y “acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver”.

Ayuno por la Paz

El Papa Francisco pidió a los fieles católicos alrededor del mundo que este miércoles de ceniza realicen un “Ayuno por la Paz”: “Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra”, dijo el sumo pontífice en la audiencia del pasado 23 de febrero.

La propuesta surge a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que entra hoy en su séptimo día con un aumento en la violencia y la crisis humanitaria. El Papa Francisco ya se había mostrado activo en su oposición a la guerra, cuando visitó fuera del protocolo la embajada de Rusia en el Vaticano o cuando habló por teléfono con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensnky, para expresarle su pesar por el conflicto.