Necochea: sintió ruidos extraños en su casa, pensó que era su perro y se encontró una gran sorpresa
Los vecinos de Paseo La Ribera se llevaron una gran sorpresa en la madrugada de este jueves cuando un elefante marino apareció y se echó frente a una casa.
La calma de la madrugada en la ciudad balnearia de Necochea se rompió con una escena digna de película. Todo empezó alrededor de las 5.30 de este jueves, cuando Matías Issín percibió sonidos inusuales que llegaban desde el exterior de su domicilio, situado sobre la calle 15, en el barrio Paseo La Ribera.
Convencido de que el causante del alboroto era su mascota —un cachorro rottweiler de apenas 11 meses—, el hombre decidió salir a revisar el frente de la vivienda. Sin embargo, al abrir y encontrarse con el panorama, la sorpresa fue absoluta: echado en la entrada de su propiedad, descansaba un elefante marino.
Confusión en plena noche de Necochea
En declaraciones al medio local Ecos Diario, el vecino reconstruyó cómo fueron esos primeros segundos en los que intentó descifrar qué pasaba afuera de su casa: “Alrededor de las 5.30 de la mañana empecé a sentir ruidos extraños, como un gruñido, como un estornudo fuerte. Yo pensé que era mi perro, un cachorro rottweiler de 11 meses”.
Así, lo que parecía ser una simple inquietud nocturna de su mascota terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable, luego de que el visitante costero eligiera la puerta de su hogar para hacer una pausa durante la madrugada.
Ante la inesperada presencia del animal, el dueño de la vivienda se comunicó de inmediato con Defensa Civil y Guardaparques, cuyos equipos arribaron al domicilio alrededor de 20 minutos después. Una vez en el sitio, los especialistas montaron un operativo para escoltar al ejemplar hasta la playa de la Sociedad Española y asegurar que regresara al mar.
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