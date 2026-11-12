Necochea: sintió ruidos extraños en su casa, pensó que era su perro y se encontró una gran sorpresa

La calma de la madrugada en la ciudad balnearia de Necochea se rompió con una escena digna de película. Todo empezó alrededor de las 5.30 de este jueves, cuando Matías Issín percibió sonidos inusuales que llegaban desde el exterior de su domicilio, situado sobre la calle 15, en el barrio Paseo La Ribera.