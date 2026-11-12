Paro de colectivos en puerta: fracasó la paritaria de la UTA que citó al papa León XIV y habló de "pobreza"
Las cámaras propusieron miniaumentos y detonaron la negociación de choferes en el AMBA. El gremio citó al papa León XIV. Posible paro de colectivos.
La amenaza de un paro de colectivos sobrevuela el Área Metropolitana de Buenos Aires. El reciente encuentro coordinado por el Ministerio de Capital Humano entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras culminó en fracaso, luego de que los concesionarios ofrecieran un incremento salarial por debajo de la inflación proyectada.
La insólita oferta y el fuerte comunicado de UTA
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Según consta en el acta de la audiencia, la "oferta" patronal consistió en el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 y un escaso incremento salarial acumulativo del 1,7% para noviembre, 1,6% para diciembre y 1,5% para enero de 2027.
La propuesta fue rechazada de plano por la organización que conduce Roberto Fernández. "No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza. Que quede claro: no estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando dignidad en nuestras remuneraciones y respeto por nuestro trabajo", señalaron desde el gremio.
Además, la UTA denunció que el Estado ya había destinado partidas específicas para los aumentos que no estarían llegando a los bolsillos de los trabajadores. Aseguraron que la última estructura de costos reconoció una "Previsión Paritarias" de $106.000 por trabajador a partir de octubre, pero que "los empresarios ofrecen muy por debajo de tales sumas".
En un guiño directo a la reciente visita papal, los choferes le enviaron un contundente mensaje a la gestión libertaria: "Hacemos propio el reciente mensaje del Santo Padre de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía". Asimismo, le exigieron al Gobierno que no utilice "la intervención estatal para pisar los salarios".
A la espera de destrabar el conflicto y evitar la paralización del servicio, el Ministerio convocó a una nueva audiencia remota pautada para el próximo lunes 16 de noviembre a las 14 horas.
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