Paro de colectivos en puerta: fracasó la paritaria de la UTA que citó al papa León XIV y habló de "pobreza"

En un guiño directo a la reciente visita papal, los choferes le enviaron un contundente mensaje a la gestión libertaria: "Hacemos propio el reciente mensaje del Santo Padre de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía". Asimismo, le exigieron al Gobierno que no utilice "la intervención estatal para pisar los salarios".

A la espera de destrabar el conflicto y evitar la paralización del servicio, el Ministerio convocó a una nueva audiencia remota pautada para el próximo lunes 16 de noviembre a las 14 horas.