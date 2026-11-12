Maltrato animal: atropelló con la camioneta a la perra de una familia y la abandonó en la calle
El episodio fue registrado en un barrio privado de Mar del Plata donde un hombre al volante de una pick-up le pasó por encima a una perra.
Los vecinos de un barrio privado de Mar del Plata quedaron en estado de shock tras la difusión de un video en el que se ve a un hombre perseguir y atropellar a una perra en medio de la calle. El conductor arrolló a la mascota y la abandonó en lo que fue descrito como un caso de maltrato animal.
Por el momento las autoridades buscan al conductor de la camioneta negra que se ve en el video, mientras la familia de la perra intenta encontrar respuestas sobre la maldad con la que fue atacada el miércoles de esta semana.
"Parece acelerar a propósito para pisarla. No frenaron, ni se inmutaron, nada de nada", comentó el dueño, citado por medios locales como Ahora Mar del Plata.
Aunque el hombre explicó que la perra "es un integrante más de la familia" que "ocupa un lugar central" en el hogar, no dio detalles de cómo su mascota terminó a solas en una calle de tierra del barrio privado Los Acantilados, que es donde residen.
El hombre sí enfatizó que el conductor y sus acompañantes "dejaron llorando a toda una familia", es decir, a él y a sus cuatro hijos.
También confirmó que la perra sufrió heridas tan graves que sigue internada en una clínica veterinaria y es posible que haya que "sacrificarla".
Lo más impresionante del caso es el esmero con el cual el conductor de la camioneta persiguió y arrolló a la mascota en una secuencia demoledora que quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio.
"La camioneta negra tiene que estar registrada en el ingreso. Alguien la vio entrar, alguien sabe de quién es. No vamos a parar hasta que dé la cara", expresaron los dueños de la perra a través de las redes sociales, donde pidieron datos para identificar al conductor.
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