Maltrato animal: atropelló con la camioneta a la perra de una familia y la abandonó en la calle

También confirmó que la perra sufrió heridas tan graves que sigue internada en una clínica veterinaria y es posible que haya que "sacrificarla".

Lo más impresionante del caso es el esmero con el cual el conductor de la camioneta persiguió y arrolló a la mascota en una secuencia demoledora que quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio.

"La camioneta negra tiene que estar registrada en el ingreso. Alguien la vio entrar, alguien sabe de quién es. No vamos a parar hasta que dé la cara", expresaron los dueños de la perra a través de las redes sociales, donde pidieron datos para identificar al conductor.