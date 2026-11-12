Cambió el pronóstico y un cuádruple tormentón sacudirá al AMBA: cuándo llegan las tormentas
Los pronosticadores de Meteored advierten por un tormentón que durará, al menos, cuatro días en Buenos Aires. Todos los detalles.
Tras un cierre de semana con buenas condiciones y cielo parcialmente nublado, el pronóstico indica un cambio drástico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de este fin de semana, los vecinos deberán tener el paraguas a mano, ya que se espera un tormentón: una seguidilla de cuatro días con tormentas.
Cambió el pronóstico y un cuádruple tormentón sacudirá al AMBA: cuándo llegan las tormentas
El mal tiempo comenzará el sábado 14 de noviembre. Para esta jornada se prevé un 80% de probabilidad de lluvias, con una acumulación estimada de 0.7 mm. A pesar del agua, el ambiente seguirá cálido: las temperaturas oscilarán entre los 20° de mínima y 28° de máxima.
Un dato a tener en cuenta serán las ráfagas de viento, que podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 56 km/h.
Para el domingo 15, la inestabilidad continuará, aunque con menor intensidad. El pronóstico marca un 50% de probabilidad de precipitaciones débiles, con apenas 0.3 mm de agua caída esperada. Se registrará un leve descenso térmico, marcando una mínima de 18° y una máxima de 25°, mientras que los vientos soplarán entre 20 y 46 km/h.
El inicio de la semana no traerá una mejora definitiva. El lunes 16 mantendrá un 50% de probabilidad de lluvias (0.5 mm), con temperaturas agradables que irán de los 19° a los 26° y vientos que oscilarán entre los 16 y 39 km/h.
El pico de este temporal llegará el martes 17. El Servicio Meteorológico anticipa la llegada de tormentas eléctricas con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Se espera que sea, por amplia diferencia, el día más lluvioso de este periodo, con una acumulación proyectada de 9.8 mm. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 19° y 25°, con ráfagas de viento de entre 18 y 46 km/h.
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