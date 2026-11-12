Cambió el pronóstico y un cuádruple tormentón sacudirá al AMBA: cuándo llegan las tormentas

El pico de este temporal llegará el martes 17. El Servicio Meteorológico anticipa la llegada de tormentas eléctricas con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Se espera que sea, por amplia diferencia, el día más lluvioso de este periodo, con una acumulación proyectada de 9.8 mm. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 19° y 25°, con ráfagas de viento de entre 18 y 46 km/h.