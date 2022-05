Neuquén: motociclista atacó violentamente a una taxista luego de un incidente de tránsito

Según consignó La Mañana de Neuquén la taxista se detuvo de inmediato para auxiliarlos pero el motociclista reaccionó violentamente y comenzó a patear el auto y a amenazar a la mujer diciéndole "te voy a hacer mierda".

Neuquén motociclista

Frente a esa destemplada reacción la taxista apretó el botón antipánico y avisó a su base de la situación. Luego, el motociclista destrozó la luneta del taxi de un piedrazo que afortunadamente no llegó a alcanzar a los dos pasajeros que estaban sentados en la parte posterior del taxi.

La taxista buscó resguardo en una cuadra cercana, pero cuando la pareja a bordo de la moto los alcanzó, decidió dirigirse directamente a la Comisaría Tercera. Allí la pareja que iba a bordo de la moto se fue.

Según consta en la denuncia un efectivo policial le dijo a la taxista que llevara a destino a sus pasajeros y que luego regresara a radicar la denuncia. Y asó lo hizo, pero en el trayecto se encontraron nuevamente con la pareja que se había vuelto a caer con la moto.

"Me bajé para reclamarle y para que viera cómo me había dejado el taxi. Pero se me vino encima y me dio golpes de puño en la mandíbula. Tengo el labio lastimado también", denunció la taxista.

Instantes después de la agresión, llegaron colegas de la víctima al lugar y se enfrentaron con el motociclista que sufrió varias lesiones. La pareja se resguardó entonces en una casa e inmediatamente llegaron familiares para rescatarlos del cerco de taxistas que comenzaba a formarse.

El motociclista seguía fuera de sí hasta que llegó un tío, aparentemente también taxista, que se lo llevó de allí. La ambulancia había llegado para atenderlo por las lesiones que tenía, primero producto de las dos caídas en moto y luego de los golpes recibidos por los taxistas. Pero prefirió no recibir atención médica en el lugar.

El comisario inspector Franco Corzo informó que el hombre había sido trasladado al hospital regional por sus familiares. Sin embargo, "cuando personal policial se acercó para entrevistarlo, ya se había retirado del hospital por decisión propia". Informó además que el joven fue identificado, pero hasta el momento no pudieron dar con él. "La moto fue secuestrada. Ahora se está trabajando con el relevamiento de cámaras del sector", señaló Corzo.