Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mujer y una nena de 12 años
Estela Isabel Castro, de 33 años, y Romina Tiziana Tobares, de 12, fueron vistas por última vez el domingo.
Dos alertas de búsqueda de personas mantienen en vilo a la provincia de Neuquén para dar con el paradero de Romina Tiziana Tobares, de 12 años, y Estela Isabel Castro, de 33. Las autoridades difundieron datos claves sobre sus características para colaborar con la identificación de ambas.
Alerta Nati por la desaparición de una nena de 12 años en Neuquén
La adolescente de 12 años permanece desaparecida desde la noche del martes 12 de mayo y fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo, ubicado en la capital neuquina, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.
De acuerdo con la información oficial, Romina mide aproximadamente 1,55 metros, es de tez trigueña, tiene el cabello castaño, largo y ondulado, ojos marrones y una contextura física delgada. Al momento de su desaparición vestía una campera de color negro, un pantalón azul y zapatillas blancas.
Su desaparición es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios (teléfono 299-4430098) y la Comisaría 17°. En el marco del protocolo vigente, las autoridades dispusieron la difusión amplia de la imagen y de las características físicas de la adolescente para facilitar su localización en el menor tiempo posible.
Buscan a una mujer que en Neuquén
En tanto, Estela Isabel Castro, de 33 años, es buscada intensamente luego de que desapareciera el pasado domingo 10 de mayo en Centenario y desde entonces no se tuviera más noticias sobre su paradero.
Según informó la Policía del Neuquén, Estela fue vista por última vez en la zona de las calles Ricardo Güiraldes y Canadá, en la Manzana 357 del barrio Vista Hermosa.
De acuerdo con la descripción brindada por las autoridades, Estela es de tez trigueña, tiene ojos marrones, mide aproximadamente 1,57 metros, posee cabello oscuro lacio y contextura física delgada.
Al momento de desaparecer vestía una remera gris, una campera deportiva negra con capucha flúor, jean azul, zapatillas negras y una cartera también negra. Además, llevaba consigo su celular.
En su caso, las autoridades pidieron informar cualquier dato sobre su paradero en la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999).
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