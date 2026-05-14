Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mujer y una nena de 12 años

Buscan a una mujer que en Neuquén

En tanto, Estela Isabel Castro, de 33 años, es buscada intensamente luego de que desapareciera el pasado domingo 10 de mayo en Centenario y desde entonces no se tuviera más noticias sobre su paradero.

Según informó la Policía del Neuquén, Estela fue vista por última vez en la zona de las calles Ricardo Güiraldes y Canadá, en la Manzana 357 del barrio Vista Hermosa.

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De acuerdo con la descripción brindada por las autoridades, Estela es de tez trigueña, tiene ojos marrones, mide aproximadamente 1,57 metros, posee cabello oscuro lacio y contextura física delgada.

Al momento de desaparecer vestía una remera gris, una campera deportiva negra con capucha flúor, jean azul, zapatillas negras y una cartera también negra. Además, llevaba consigo su celular.

En su caso, las autoridades pidieron informar cualquier dato sobre su paradero en la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999).