Una cadena de heladerías cerró dos sucursales por la crisis económica y salió a rematar todo su mobiliario
Tras bajar la persiana en sus tiendas de José C. Paz y Del Viso, provincia de Buenos Aires, la gerencia resolvió rematar el mobiliario que quedó sin uso.
La cadena de heladerías Chocorísimo cerró dos sucursales en las últimas semanas como parte de su reestructuración para hacer frente a la crisis económica que afectó al consumo. El mobiliario de los locales saldrá a remate la semana que viene.
Tradicionalmente, las heladerías de todo el país se mantienen abiertas durante el invierno se vuelcan al público de las chocolaterías y cafeterías o, en el caso de Chocorísimo, al de los restaurantes de comida rápida, algo conveniente los 365 días del año.
Pero la merma en el consumo de gastronomía como programa social provocó que la cadena cierre sus locales en Lavalle 1933, en José C. Paz, y en Constitución 96, en Del Viso, aunque ambas direcciones todavía aparaecen en el sitio oficial de la marca.
A partir de esta semana las heladeras, mesas, sillas, utensillos y aparadores, además de las mesadas llenas de tachos con tapas, están disponibles a través de un perfil de Instagram para salir a remate online el martes 26 de mayo a las 15.
Los cierres de la cadena de heladerías son la prueba más reciente de que el paladar dulce argentino está puesto a prueba no tanto por el frío del invierno sino por el enfriamiento de la crisis económica: hasta la célebre Maru Botana anunció hace poco el cierre de su local insignia en Belgrano.
El local sobre la calle 11 de Septiembre fue uno de los primeros negocios de Maru Botana en su rol de empresaria, pero bajó las persianas después de más de dos décadas.
"Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa en otro lado", señaló Botana, que todavía mantiene dos locales más en Belgrano.
En rigor de verdad, la cocinera mediática anunció que el histórico local será reemplazado por una nueva tienda en la calle Migueletes 921.
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