Una cadena de heladerías cerró dos sucursales por la crisis económica y salió a rematar todo su mobiliario

Los cierres de la cadena de heladerías son la prueba más reciente de que el paladar dulce argentino está puesto a prueba no tanto por el frío del invierno sino por el enfriamiento de la crisis económica: hasta la célebre Maru Botana anunció hace poco el cierre de su local insignia en Belgrano.

El local sobre la calle 11 de Septiembre fue uno de los primeros negocios de Maru Botana en su rol de empresaria, pero bajó las persianas después de más de dos décadas.

"Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa en otro lado", señaló Botana, que todavía mantiene dos locales más en Belgrano.

En rigor de verdad, la cocinera mediática anunció que el histórico local será reemplazado por una nueva tienda en la calle Migueletes 921.