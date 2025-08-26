No hay que hacer la VTV: el listado de vehículos que están exentos de la verificación técnica
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los documentos más importantes con los que debe contar cada conductor a la hora de transitar. En caso de conducir sin este trámite, se expone a serias multas económicas que pueden golpear de manera inesperada el bolsillo.
Además de asegurar un correcto funcionamiento del coche con inspecciones en componentes clave, la VTV busca reducir los accidentes viales, con el objetivo de mejorar el tráfico en todo el territorio argentino. No obstante, a pesar de su rigurosidad, hay un grupo específicos de conductores que no deben realizar esta verificación.
Vehículos que no necesitan la VTV
Los autos nuevos están exentos de realizar la VTV durante los primeros tres años desde su patentamiento o hasta que superen los 60.000 kilómetros. En el caso de las motos, el beneficio se extiende solo por el primer año. Pasado ese período, es obligatorio cumplir con la verificación técnica para evitar multas.
El trámite actualmente tiene un costo de $63.453,61 para automóviles y $23.858,78 para motocicletas. Para hacerlo, se debe presentar la documentación básica: DNI, licencia, seguro al día, cédula verde y el turno correspondiente. Si el vehículo cuenta con GNC, también se exige la oblea en regla.
Sin embargo, también existe un grupo de conductores que no debe abonar la VTV al momento de realizarla, aunque es fundamental que se presenten en los talleres correspondientes para llevar adelante la inspección:
- Adultos mayores de 65 años, jubilados o pensionados que cobren hasta el haber mínimo y tengan un vehículo cuyo valor no supere el tope establecido para el impuesto automotor.
- Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin importar si el auto está adaptado o no.
- Familiares cercanos de una persona con discapacidad también pueden acceder a este beneficio.
