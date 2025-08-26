No hay que hacer la VTV: el listado de vehículos que están exentos de la verificación técnica

Vehículos que no necesitan la VTV

auto 0km.jpg Los autos 0KM no deben realizar la VTV durante los primeros cinco años desde su patentamiento.

Los autos nuevos están exentos de realizar la VTV durante los primeros tres años desde su patentamiento o hasta que superen los 60.000 kilómetros. En el caso de las motos, el beneficio se extiende solo por el primer año. Pasado ese período, es obligatorio cumplir con la verificación técnica para evitar multas.