Nueva denuncia contra una veterinaria de San Martín por la muerte de animales

En agosto del año pasado, los vecinos denunciaron a esa veterinaia ubicada sobre la calle Ayacucho y de acuerdo a los relatos que se pudieron recabar, se trataría de varios criaderos que ofrecían a los animales a través de una página online. Estos eran vendidos “con todos los papeles” y hasta con la certificación de que estaban vacunados y desparasitados. La firma que avalaba esto corresponde al médico de esta veterinaria.

Una de las víctimas, Elisa, contó que ella también vivió una situación extraña en este lugar. A pesar de que ella no compró uno de estos perros, dijo que llevó a su mascota, Antón, porque el día anterior había comenzado con vómitos.

“La busqué en internet porque a la que yo lo llevaba estaba cerrada. Me parecía buena porque hasta tienen a una famosa con su perro en una de las fotos de las redes”, comentó a la presa y agregó: “Ni lo revisó, solo me dijo que ‘estaba muy gordo’. Le dio dos inyecciones y me dio dos jarabes que le dé cada 8 horas y me dijo que le dé arroz con pollito. Acá está la receta con la firma del médico”.

La mujer hizo de todo para salvarlo, lo llevó en tiempo y forma al veterinario, siguió las indicaciones, pero al día siguiente de la consulta Antón murió. “No lo revisó, no sé qué tenía. Le dije que si había que hacerle un análisis se le hacía y él dijo ‘no, no, no hace falta’”, contó.

“En ese momento no me di cuenta, yo estaba preocupada en atender al perro. Después mi hijo me dice que esa veterinaria tenía malos comentarios. Ahí vi que muchos decían que les vendían perros y a las semanas se les morían”, reveló sorprendida.

Terceiro es cirujano y propietario de una clínica veterinaria en San Martín llamada "+Cota's", ubicada en avenida 25 de Mayo al 1900, donde este martes se concentraron varios clientes para denunciar los hechos de maltrato animal luego de que se conociera su presunta relación con el criadero.

El médico, por su parte, se defendió de las acusaciones: “Yo no tengo nada que ver, es todo redes sociales, no hay nada en la Justicia, es rápido y sencillo escrachar en las redes sociales. ¿Cuánto tarda un universitario en hacer su profesión, la experiencia, el capital, doy trabajo”, expresó hoy a los medios desde la puerta de su local en San Martín. Pidió que se "respete su intimidad" y aseguró que la Finca La Nicola "son clientes" suyos.