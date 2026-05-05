Video: un grupo de adolescentes atacó brutalmente a una alumna a la salida de un colegio en Villa Ballester

El video que se viralizó en las últimas horas muestra el momento en que las agresoras tiraron a la víctima al piso y le pegaron patadas y trompadas en la cabeza. Inclusive, en un momento, se ve como una de las menores la agarró del pelo y la arrastró por la vereda, mientras otras continuaron pegándole.

“Ya está, ya está, ya está. ¡Soltá!”, se escucha repetir al testigo que filmó la agresión, mientras tres menores arrastraban de los pelos a la damnificada por la vereda.

Testigos que se encontraban en el lugar del conflicto comentaron que la situación se habría desatado cuando un grupo de ocho menores, alumnas de un colegio público de la zona, interceptaron a la víctima a la salida de su jornada escolar y comenzaron a agredirla sin reparos.

Tras varios minutos de tensión, las agresoras escaparon a pie hasta una esquina en la que eran aguardadas por jóvenes a bordo de sus motos, lo que podría determinar que fue un ataque premeditado.

Poco después de la agresión, efectivos policiales acudieron al lugar para tratar de calmar la situación y asistir a la víctima.

Mientras tanto, en la puerta de la Escuela Hogar Cristiana F.E. comenzaron a concentrarse padres, alumnos y vecinos, quienes reclamaron explicaciones y manifestaron su preocupación por la violencia entre menores en la zona.