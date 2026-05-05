Video: un grupo de adolescentes atacó brutalmente a una alumna a la salida de un colegio en Villa Ballester
Ocurrió el viernes pasado en el cruce de Almirante Brown y Artigas. Según los testigos, al menos ocho menores participaron de la golpiza.
Una adolescente fue atacada por una patota de menores en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Las agresoras la golpearon en la cabeza, la arrastraron del pelo. El ataque fue filmado por un testigo, que mientras grababa el hecho con su celular, intentaba frenar las agresiones.
De acuerdo a la información publicada por el medio SM Noticias, todo ocurrió pasadas las 18 en el cruce de Almirante Brown y Artigas, a tan solo 200 metros del Hogar Escuela Cristiana FE, donde la víctima es alumna del nivel inicial.
Todo comenzó cuando la víctima salió de la escuela y fue interceptada por varias adolescentes en la puerta de un comercio, frente a un supermercado. De acuerdo con el relato de los testigos, las agresoras serían alumnas de un colegio público de la zona.
El video que se viralizó en las últimas horas muestra el momento en que las agresoras tiraron a la víctima al piso y le pegaron patadas y trompadas en la cabeza. Inclusive, en un momento, se ve como una de las menores la agarró del pelo y la arrastró por la vereda, mientras otras continuaron pegándole.
“Ya está, ya está, ya está. ¡Soltá!”, se escucha repetir al testigo que filmó la agresión, mientras tres menores arrastraban de los pelos a la damnificada por la vereda.
Testigos que se encontraban en el lugar del conflicto comentaron que la situación se habría desatado cuando un grupo de ocho menores, alumnas de un colegio público de la zona, interceptaron a la víctima a la salida de su jornada escolar y comenzaron a agredirla sin reparos.
Tras varios minutos de tensión, las agresoras escaparon a pie hasta una esquina en la que eran aguardadas por jóvenes a bordo de sus motos, lo que podría determinar que fue un ataque premeditado.
Poco después de la agresión, efectivos policiales acudieron al lugar para tratar de calmar la situación y asistir a la víctima.
Mientras tanto, en la puerta de la Escuela Hogar Cristiana F.E. comenzaron a concentrarse padres, alumnos y vecinos, quienes reclamaron explicaciones y manifestaron su preocupación por la violencia entre menores en la zona.
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