Alerta por tormentón: el lapidario pronóstico para San Valentín y el fin de semana en Buenos Aires
El tiempo cambiará drásticamente. Si bien el sábado arranca con sol, se espera un tormentón para la noche de San Valentín y mucha agua el domingo.
Las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirán un cambio en los próximos días. Si bien este miércoles se presenta soleado con una máxima de 31°, el Servicio Meteorológico advierte que el fin de semana llegará un tormentón, poniendo en riesgo los planes al aire libre para San Valentín y un domingo pasado por agua.
Durante las próximas 48 horas, el calor dará una tregua gracias al viento del sector este y sureste. Para el jueves y viernes se esperan cielos algo nublados con máximas que descenderán a los 28° y 27° respectivamente, con ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h.
¿Llueve en la cena de San Valentín?
La gran duda está puesta en el sábado 14 de febrero. Según el pronóstico extendido, el día comenzará agradable, con sol y una máxima de 26°. Sin embargo, las condiciones desmejorarán hacia la tarde-noche.
A partir de las 21:00 horas, la probabilidad de precipitaciones es del 30% con "lluvia débil", lo que podría complicar las cenas románticas al aire libre. Hacia la medianoche, la probabilidad sube al 60%, marcando el inicio de la inestabilidad fuerte.
El "tormentón" llega el domingo
Lo más fuerte del sistema frontal se sentirá el domingo 15 de febrero. Los modelos meteorológicos anticipan un día con 90% de probabilidad de lluvias y una acumulación de agua significativa estimada en 34 mm, lo que configura un verdadero "tormentón" para cerrar la semana.
La temperatura se mantendrá en torno a los 25° y el viento del sector este seguirá soplando con intensidad. Recién para el lunes 16 se espera que las condiciones mejoren, volviendo a salir el sol con una máxima de 28°.
