Pablo Laurta llegó a Córdoba: "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo"

Luego, Laurta será llevado al Establecimiento Penitenciario Nº 9 de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en la capital para finalmente ser trasladado al interior de la provincia en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje.

Si bien en un principio se había informado que Laurta iba a ser trasladado a Bouwer, Quinteros indicó que ese procedimiento no fue posible debido a que el pabellón de máxima seguridad de esa cárcel va a estar listo recién el año que viene. "Nosotros estimamos que la máxima seguridad tiene que ver con su integridad física, para evitar que se autolesione o lo lesionen otros internos", explicó el ministro.

Laurta está ahora a disposición del juzgado de Concordia, imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio, y del juzgado de Control de Violencia Familiar de Córdoba por los dos homicidios.

“En cuanto a la investigación penal preparatoria de los dos femicidios, estimamos que ahora todo el trámite procesal se va a hacer en Córdoba. Una vez que la causa sea elevada a juicio y que tenga la condena que todos esperamos, será trasladado a Concordia donde será juzgado por el otro hecho”, explicó Quinteros.

El ministro destacó el accionar de la Dirección General de Investigación Criminal para detener al femicida y rescatar a P. en Gualeguaychú y la rapidez de las órdenes del fiscal Reyes, así como también la aplicación inmediata de protocolos como el Alerta Sofía, que permitieron dar con el menor. “Creo que va a ser un caso que va a marcar una bisagra y va a interpelar a todos los poderes del Estado para que analicen cómo se actúa en este tipo de casos”, expresó ante la prensa.