Pablo Laurta llegó a Córdoba: "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo"
El imputado por femicidio de su expareja y su exsuegra expresó que ahora está “en paz” porque su hijo “está seguro”.
Pablo Laurta, acusado por el doble femicida de su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio, y el homicidio del remisero Martín Palacio, llegó este lunes a la ciudad de Córdoba bajo un fuerte operativo de custodia. Una vez más, el uruguayo habló con la prensa y sostuvo: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.
Tal como estaba previsto, Laurta arribó a la Jefatura de Policía en horas de la mañana con casco, chaleco y rodeado por efectivos de grupos policiales especiales. Ante la abarrotada presencia de la prensa, el femicida uruguayo reiteró su postura respecto a los crímenes.
“Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro”, dijo ante los periodistas. “Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Estoy en paz porque ahora él ahora está seguro”, agregó sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por los femicidios. Respecto al pequeño P., de seis años, lanzó: “Espero lo mejor para él”.
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, aclaró que Laurta no será citado por fiscal Gerardo Reyes para brindar declaración indagatoria este lunes.
Una vez en la Jefatura de Policía, el femicida fue notificado sobre los trámites procesales ordenados por el fiscal Gerardo Reyes y fue sometido a procedimientos de rigor, como el fichaje, armado de prontuario, toma de fotografías y revisación médica.
Luego, Laurta será llevado al Establecimiento Penitenciario Nº 9 de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en la capital para finalmente ser trasladado al interior de la provincia en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje.
Si bien en un principio se había informado que Laurta iba a ser trasladado a Bouwer, Quinteros indicó que ese procedimiento no fue posible debido a que el pabellón de máxima seguridad de esa cárcel va a estar listo recién el año que viene. "Nosotros estimamos que la máxima seguridad tiene que ver con su integridad física, para evitar que se autolesione o lo lesionen otros internos", explicó el ministro.
Laurta está ahora a disposición del juzgado de Concordia, imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio, y del juzgado de Control de Violencia Familiar de Córdoba por los dos homicidios.
“En cuanto a la investigación penal preparatoria de los dos femicidios, estimamos que ahora todo el trámite procesal se va a hacer en Córdoba. Una vez que la causa sea elevada a juicio y que tenga la condena que todos esperamos, será trasladado a Concordia donde será juzgado por el otro hecho”, explicó Quinteros.
El ministro destacó el accionar de la Dirección General de Investigación Criminal para detener al femicida y rescatar a P. en Gualeguaychú y la rapidez de las órdenes del fiscal Reyes, así como también la aplicación inmediata de protocolos como el Alerta Sofía, que permitieron dar con el menor. “Creo que va a ser un caso que va a marcar una bisagra y va a interpelar a todos los poderes del Estado para que analicen cómo se actúa en este tipo de casos”, expresó ante la prensa.
