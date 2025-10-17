Cómo es la celda "de lujo" en la que está alojado Pablo Laurta en Entre Ríos
Pablo Laurta está detenido en Gualeguaychú a la espera de ser trasladado a Córdoba para responder por el doble femicidio de su expareja y la madre de ella.
El uruguayo Pablo Laurta se encuentra por estas horas encerrado en una celda "de lujo" en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a la espera de ser trasladado a Córdoba para responder por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, además del secuestro de su hijo, de seis años.
Ya instalado en sus aposentos y tras haberse engado a declarar ante la fiscalía en Entre Ríos, Laurta cuenta con una suerte de "lujoso monoambiente" en el penal de Gualeguaychú que incluye un baño privado con inodoro, ducha y lavatorio.
Aunque sobrio, despojado y con una cámara de seguridad prendida todo el tiempo, el nuevo hábitat del hombre tiene el factor de la privacidad, un beneficio que la mayoría de la población carcelaria no disfruta.
Las imágenes fueron difundidas este viernes, al término de una semana caótica en la que el acusado por el doble femicidio de Córdoba y el crimen del remisero en Entre Ríos hizo toda clase de declaraciones llamativas.
Laurta quedó detenido el domingo pasado en el hotel de Gualeguaychú donde se había alojado con su hijo como parada previa a cruzar de manera ilegal la frontera con Uruguay.
El plan del hombre, que también está acusado de asesinar a un remisero de Entre Ríos que lo había llevado a Córdoba, era volver a su país con su hijo tras matar a la madre del nene, Luna Giardina, y a su abuela materna, Mabel Zamudio.
Las mujeres fueron asesinadas a balazos en su domicilio de la localidad de Villa Serrana, Córdoba, tras lo cual Laurta escapó con el pequeño en un taxi cuyo conductor sobrevivió el periplo de ocho horas y dio detalles del estado del nene y del acusado.
Tras la detención de Laurta el nene fue puesto a resguardo, mientras desde Uruguay la madre de Laurta se puso "a disposición" de la Justicia para acoger a su nieto.
