Cómo es la celda "de lujo" en la que está alojado Pablo Laurta en Entre Ríos

Laurta quedó detenido el domingo pasado en el hotel de Gualeguaychú donde se había alojado con su hijo como parada previa a cruzar de manera ilegal la frontera con Uruguay.

El plan del hombre, que también está acusado de asesinar a un remisero de Entre Ríos que lo había llevado a Córdoba, era volver a su país con su hijo tras matar a la madre del nene, Luna Giardina, y a su abuela materna, Mabel Zamudio.

Las mujeres fueron asesinadas a balazos en su domicilio de la localidad de Villa Serrana, Córdoba, tras lo cual Laurta escapó con el pequeño en un taxi cuyo conductor sobrevivió el periplo de ocho horas y dio detalles del estado del nene y del acusado.

Tras la detención de Laurta el nene fue puesto a resguardo, mientras desde Uruguay la madre de Laurta se puso "a disposición" de la Justicia para acoger a su nieto.