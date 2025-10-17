Las primeras imágenes de Pablo Laurta en su celda "de lujo": allí espera a ser trasladado a Córdoba

Como se sabe, la Justicia le dictó 120 días de prisión preventiva por ser también presunto autor del crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue encontrado muerto en Entre Ríos, quien lo habría trasladado desde Córdoba a esa provincia mesopotámica.

laurta en la celda

Pablo Laurta, en su traslado a Córdoba: "Me tapan para que no hable"

Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montagie en Concordia por el crimen del remisero y la jueza de Garantías Gabriela Seró le dictó 120 días de prisión preventiva.

El detenido dejó algunas escalofriantes frases tanto a su llegada como a la salida de la fiscalía, entre ellas, una que aseguraba que había ido a “rescatar” a su hijo de seis años el día que mató a su expareja y a su exsuegra. “Todo fue por justicia”, fueron otras de las palabras que pronunció Laurta, quien luego, durante uno de sus traslados, habría dicho: “Me tapan para que no hable”.

laurta

Tras un breve paso por la ciudad de Gualeguaychú, donde llegó custodiado por una comitiva policial desde Concordia, Laurta será derivado a la provincia de Córdoba, donde será acusado por el doble femicidio. Se estima que quedará detenido en el penal de Bouwer.