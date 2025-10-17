Las primeras imágenes de Pablo Laurta en su celda "de lujo": allí espera a ser trasladado a Córdoba
Imputado por los femicidios de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54), el presunto asesino fue trasladado a la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.
Pablo Rodríguez Laurta, imputado por los asesinatos de su expareja Luna Giardina (26) y su exsuegra Mariel Zamudio (54), fue trasladado este viernes a una prisión de máxima seguridad ubicada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
El presunto homicida se encuentra alojado en una celda “de lujo” en la Unidad Penal N°9 de la ciudad entrerriana mientras espera de ser trasladado a Córdoba, donde cometió los horribles crímenes, para prestar declaración indagatoria por el doble femicidio.
De acuerdo a las imágenes que trascendieron en las últimas, Laurta lleva adelante su detención en una habitación, la número 30 del penal, con una cama y un baño contiguo con inodoro, lavatorio y ducha. Servicios con los que el resto de los detenidos no contarían.
No obstante, se trata de un lugar de máxima seguridad, donde el sujeto es vigilado las 24 horas mediante cámaras de seguridad y presencia continua de guardiacárceles que controlan constantemente sus movimientos dentro de la celda.
Como se sabe, la Justicia le dictó 120 días de prisión preventiva por ser también presunto autor del crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue encontrado muerto en Entre Ríos, quien lo habría trasladado desde Córdoba a esa provincia mesopotámica.
Pablo Laurta, en su traslado a Córdoba: "Me tapan para que no hable"
Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montagie en Concordia por el crimen del remisero y la jueza de Garantías Gabriela Seró le dictó 120 días de prisión preventiva.
El detenido dejó algunas escalofriantes frases tanto a su llegada como a la salida de la fiscalía, entre ellas, una que aseguraba que había ido a “rescatar” a su hijo de seis años el día que mató a su expareja y a su exsuegra. “Todo fue por justicia”, fueron otras de las palabras que pronunció Laurta, quien luego, durante uno de sus traslados, habría dicho: “Me tapan para que no hable”.
Tras un breve paso por la ciudad de Gualeguaychú, donde llegó custodiado por una comitiva policial desde Concordia, Laurta será derivado a la provincia de Córdoba, donde será acusado por el doble femicidio. Se estima que quedará detenido en el penal de Bouwer.
